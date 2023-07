La China Suárez mostró el regalo que le hizo a su hijo Amancio y parece que ya se arrepintió: “Quiere tirarse”

escuchar

La cantante y actriz María Eugenia la “China” Suárez aprovecha Instagram para mostrar parte de su vida íntima con sus más de 6 millones de seguidores. Este último viernes, compartió un divertido momento que vivió junto a su hijo Amancio, fruto del amor con su expareja Benjamín Vicuña.

Este viernes 28 de julio, el pequeño Amancio Vicuña Suárez cumplió tres años, fruto de la relación entre la pareja de actores que tuvieron un vínculo amoroso desde el 2015 hasta el 2021. Para celebrarlo, la “China” lo sorprendió con una mini batería de regalo y el niño, quien tiene rasgos fáciles idénticos a lo de su madre, no paró de jugar durante toda la tarde.

Amancio Vicuña disfrutando de su nueva batería

En la historia que compartió en su cuenta de Instagram, se lo ve a Amancio sosteniendo los palillos y sacando la lengua como si se tratara de una estrella de rock and roll. Para musicalizar el divertido momento, la cantante le puso “Sympathy for the devil” de los Rolling Stones.

En el siguiente video mostró como el niño golpeaba sin parar la batería roja, mientras ella lo alentaba: “¡Eso, dale!”, y de fondo sonaba “(I Can’t Get No) Satisfaction” de la mítica banda británica.

Lo divertido fue que en el último video se ve a su perrito Apolo, quien mira por la ventana al mismo tiempo que el niño toca la batería a todo volumen. “Apolo pensando seriamente en tirarse”, escribió Eugenia Suárez en tono irónico.

El saludo de Benjamín Vicuña a su hijo Amancio en el día de su cumpleaños Instagram: @benjaminvicuna.ok

Por su parte, Benjamín Vicuña también le dedicó un mensaje al pequeño. A través de historias de Instagram, el actor chileno compartió una imagen en el que se lo ve sonriendo junto a Amancio, sentados en un sillón rodeado de globos celestes y blancos. “Feliz cumple, mi amor”, le escribió el actor chileno. Y en la siguiente subió otra imagen del niño solo.

La China Suárez sorprendió a sus seguidores con un nuevo tatuaje

La China Suárez sorprendió en las últimas horas a sus seguidores con un rotundo cambio de look: dejó su pelo rubio por un color más cobrizo. Eligió mostrarlo mediante un posteo que realizó en su cuenta de Instagram, en la que se la puede ver en el estudio de un tatuador, plasmando un motivo sobre su piel.

Tal como se mencionó, la actriz sumó un nuevo tatuaje a la amplia lista de los que tiene. Aunque en la foto publicada no se puede identificar de qué se trata, se pueden ver unas manos con una máquina para tatuar sobre su antebrazo. Sin embargo, en otra publicación posterior, se vislumbra que el dibujo se trata de dos corazones opuestos.

La China Suárez sorprendió al mostrarse con el cabello pelirrojo y ¿haciéndose un nuevo tattoo? Instagram: @sangrejaponesa

Además, con ese mismo posteo, la China anunció en lanzamiento de su próximo videoclip con un adelanto de su nueva canción “Pasatiempo”. Por lo que dio a entender que el tema tratará sobre el desamor, una temática recurrente en sus últimas producciones, como en el caso de “Desaniversario”, que hablaría de la ruptura que protagonizó hace unos meses con el músico Rusherking. Sin embargo, esta vez apuesta por un ritmo más movido y canta junto a Ecko.

LA NACION