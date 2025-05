Nació Evie, la hermanita de Peppa Pig que se sumará a la famosa familia de cerditos animados

La familia de Peppa Pig, uno de los dibujitos animados más conocidos en el mundo entero, acaba de recibir a una nueva integrante: Evie, la hermanita menor de Peppa y George. La noticia fue confirmada por la cadena británica ITV y celebrada por millones de fanáticos. La pequeña cerdita “nació” en el prestigioso Ala Lindo del Hospital St Mary’s de Londres, el mismo centro médico donde la princesa Kate Middleton dio a luz a sus tres hijos. Según informó el programa Good Morning Britain, “Mamá Pig dio a luz de manera saludable y ya se encuentra en reposo”. La bebé fue nombrada Evie en honor a una tía abuela de la familia.

“Fue todo un proceso encontrar el nombre ideal… Por un tiempo parecía que la llamaríamos ‘Bebé’ para siempre. ¡Oink! Pero Evie es perfecta, era el nombre de mi tía abuela, y los ojitos de nuestra pequeña brillaron cuando lo mencionamos por primera vez, como si supiera que ese era su nombre”, expresó Mamá Pig en un comunicado difundido por la revista People.

La foto con la que mamá y papá cerditos anunciaron la llegada de su nueva hija en redes sociales (Foto: Instagram @officialpeppa)

La llegada de Evie no solo representa una expansión en el universo de la serie, sino también una nueva etapa narrativa. Desde Hasbro, la compañía que produce el show, ya habían adelantado que habría grandes cambios en este 2025. “Estamos inmersos en una nueva etapa que transformará la vida de Peppa Pig y su familia. Como cualquier familia sabe, un bebé lo cambia todo, desde la rutina diaria hasta la dinámica familiar”, explicó Esra Cafer, vicepresidenta senior de Estrategia y Gestión de Franquicias de Hasbro.

Peppa Pig cumplió 20 años en las pantallas del mundo entero

A pesar de que el personaje principal sigue teniendo cuatro años de edad, la serie Peppa Pig celebró su 20° aniversario en junio de 2024. Desde su primera emisión en 2004, se convirtió en un fenómeno global que fue traducido a más de 40 idiomas y emitido en más de 180 países. Su canal oficial en YouTube acumula más de 39 millones de suscriptores y casi 30 mil millones de visualizaciones.

Peppa Pig anuncia que tendrá una hermanita

Pero el fenómeno de Peppa Pig no se limitó a la serie. A partir de 2009 los derechos fueron vendidos para crear gran cantidad de videojuegos como My Friend Peppa Pig, el cual se encuentra disponible en Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X y S, Stadia, Nintendo Switch y PC. A su vez, en 2011 se creó un parque temático exclusivo de este dibujito animado, que se encuentra ubicado en Paultons Park, Reino Unido. El mismo incluye una zona de juegos cubierta, otra con charcos de barro al aire libre, atracciones con salpicaduras de agua, edificios temáticos y la aparición de los distintos personajes de la serie.

Una de las improntas más importantes de la serie es que a partir de los distintos cambios culturales y sociales, los guionistas comenzaron a incorporar personajes que muestran el quiebre de distintas épocas. Por ejemplo, en agosto de 2022 se publicó un capítulo titulado “Familias” en el cual apareció por primera vez una familia LGBT conformada por dos mamás. Esto trajo gran repercusión en el mundo y en Italia se prohibió la transmisión del episodio por considerarlo “inaceptable”.