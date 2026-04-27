Qué se sabe del cantante de cumbia que murió en Mar del Plata

Lucas Herrera, integrante de la banda musical Hechizo Tropical, murió este domingo tras una presentación musical en el boliche Viva Juliana, en Mar del Plata. Según los datos recabados, el compositor habría sufrido una convulsión dentro del establecimiento y eso derivó en un paro cardíaco.

Otro punto importante que se conoció en las últimas horas fue la importante demora que tuvo el servicio médico en llegar al lugar. Ante esto, los integrantes de la banda decidieron trasladar en un auto particular a Herrera al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), al que ya ingresó sin vida.

La banda Hechizo Tropical se presentó en Mar del Plata

Lo concreto es que se aguarda la autopsia correspondiente para determinar la causa de muerte del intérprete, quien tenía 31 años y conformaba la banda Hechizo Tropical, oriunda de Mar del Plata.

“Lamentamos informar que el evento de ayer fue suspendido debido a una situación de extrema gravedad. Lucas, integrante de Hechizo Tropical, se descompensó en el bailable luego de dar su show y fue trasladado al hospital. Lamentablemente, falleció. Por respeto a él, a su familia y a sus compañeros, tomamos la decisión de cancelar el evento”, expresó la cuenta de Viva Juliana, el local bailable que canceló el evento debido a esta situación delicada.

Lucas Herrera, integrante de la banda Hechizo Tropical, falleció a los 31 años

Para finalizar el comunicado, el boliche ubicado en la avenida Champagnat cerró: “Agradecemos profundamente al público por su comprensión en este momento tan difícil y enviamos mucha fuerza y acompañamiento a sus seres queridos y a toda la banda. Quedamos a su disposición para lo que sea necesario en este difícil momento”.

Por su parte, la banda musical, mediante su cuenta de Facebook, lamentó lo sucedido y dejó un alias de una cuenta bancaria para colaborar económicamente con la familia: “Lamentablemente queremos comunicarle el deceso de nuestro compañero Lucas Herrera”.

El comunicado de Viva Juliana, el boliche marplatense

“Queremos darle las gracias a cada uno por sus mensajes de aliento y apoyo a su familia y la banda. Ya pudimos juntar el dinero para poder hacerle la despedida a nuestro gran compañero Lucas”, cerró Hechizo Tropical, una banda que mezcla géneros como la cumbia, guaracha y folclore.