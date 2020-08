La conductora de Nada Personal despidió a su exsuegra Berta Szpindler y recordó que no pudo despedirla a causa de las restricciones de la cuarentena Crédito: elnueve

Viviana Canosa, la conductora de Nada Personal (elnueve), tuvo ayer una noche cargada de emoción y tristeza por la muerte de su exsuegra Berta Szpindler -la viuda de Tato Bores-.

"Prometí no llorar, ya lo hice en mi casa, con mi familia, con los pocos que podemos vernos, hoy perdimos a la abuela paterna de mi hija Martina, a Berta", sostuvo. Y agregó conmovida: "Es muy difícil, es muy duro, es muy triste, no poder abrazar, despedir, tocar, sí pude por suerte dejarle mensajes a diario, recibir los suyos, y tuve la suerte de tener una gran comida, un hermoso almuerzo antes de la cuarentena".

La conductora la despidió a Szpindler con muchos halagos: "Ojalá que, si alguna vez en la vida me vuelvo a enamorar, tenga una suegra tan genial como vos y ojalá que ya te hayas encontrado con ese hombre que siempre me decías que fue el amor de tu vida, Tato Bores".

Además, habló de cómo se sintió por no poder despedirla: "No aprendí a cocinar comida judía, pero aprendí un montón de cosas de vos, te quiero mucho, te respeto, te amo, te lo pude decir, solo me faltó abrazarte, llevar de la mano a mi hija Martina que lleva tu sangre a tu velatorio, a tu entierro, le contaré lo maravillosa que fuiste"

A continuación, habló de las declaraciones que hizo Alberto Fernández luego de anunciar la fabricación en Argentina de una vacuna para el coronavirus. "Que me sigan hablando de cuarentena es algo que me asombra", dijo el Presidente ayer por la tarde en conferencia de prensa.

"Hay cuarentena, hay restricciones, hay penas delictivas, te aplican el Código Penal, hay controles, se muere la abuela de mi hija, no puedo ir al velatorio", declaró indignada Canosa. Y siguió apuntando al Gobierno: "No me jodan que no hacemos cuarentena luego de 146 días. Nos toman de boludos".

Canosa fue dura con el mandatario: "Cuando el presidente Fernández nos dice que la cuarentena se terminó yo particularmente me siento muy boluda, que me están tomando el pelo. La mayoría de los argentinos estamos en cuarentena".

La periodista viene siendo muy crítica de la forma de abordar la pandemia por parte del Gobierno. El martes había dicho, en referencia a la frase del botón rojo de Fernández: "Tienen el agua al cuello y nos están amenazando".