Natalie Weber recordó el día en que una amiga suya intentó conquistar a Mauro Zárate: “Dormía en casa”

A raíz de todo el escándalo de amor y celos entre Jimena Barón, Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, en Desayuno Americano (América) se generó un debate entre Pamela David y los panelistas. En el programa pasaron un informe titulado “Mi ex se fue con mi amiga”, en referencia al triángulo amoroso que hubo entre los protagonistas mencionados. En esa línea, Natalie Weber contó una experiencia similar.

Jimena Barón dio su primer show en el marco del Mala Sangre Tour este martes por la noche y generó controversia por la introducción de “La Araña”, canción que estaría presuntamente dedicada a Gianinna Maradona, la amiga que le había ayudado en su separación con Daniel Osvaldo, pero que luego formalizó un vínculo con él en 2021.

Las picantes palabras de Jimena Barón en su show

“Una muy buena amiga. Éramos vecinas. Fue su idea. Ella me protegió. Me cuidó. Ella sabía todo de mí. Un día me mintió y me rompió el corazón. Nunca pude perdonarla. Nunca porque las buenas amigas no se c.... a los maridos de sus amigas”, introdujo con su voz Barón antes de comenzar el espectacular show.

De este fragmento se hicieron eco todos los programas de la farándula que siguen de cerca este escándalo amoroso. Y en Desayuno Americano, Natalie Weber dio su opinión. “La verdad es que yo no puedo coincidir las amigas con el mismo hombre”, dijo la mujer que tuvo un debate con Gustavo Grabia, quien señalaba que, entonces, “nadie podría apostar al amor”.

En un momento del acalorado debate, el periodista le consultó si alguna amiga se había enamorado de Mauro Zárate y ella respondió que sí. “Le hice la cruz, que en paz descanse”, subrayó en tono de humor y luego agregó: “Mauro no es que se dio cuenta. Ella fue y lo encaró de una: ‘Me gustás, no sé cómo hacer’”.

Pero la historia no quedó ahí. “Dormía cinco veces por semana en casa. Mi marido concentraba mucho, estaba en Boca Juniors en ese momento, tenía campeonatos. Dormía cuando él no estaba”, explicó la panelista. Pero sus declaraciones solo aumentaban la curiosidad del resto. “¿Nunca se paseó en pijama”, consultó Pamela David.

Natalie Weber confesó que una amiga suya quiso estar con Mauro Zárate

“Tengo cámaras en mi casa y nunca vi nada. De bol... tengo la cara, nomás, chicos. Vuelo”, señaló con carcajadas, pero Grabia le respondió: “Una cosa es ser ingenua y otra cosa es ser una sádica”. La panelista continuó: “Es más, yo estoy acá en el programa y estoy chequeando las cámaras”.

Sin embargo, al final indicó que “chequea” todo lo que ocurre en su casa y se sinceró: “¿Desconfío de Mauro? Te digo 100% que no. El día que sucede esta secuencia con esta desubicada que flasheó, yo estaba ahí... Vos también estabas (señalando a Pamela). Había mucha gente del medio, era una fiesta”, relató Natalie y agregó: “En eso, lo veo a Mauro petrificado y la veo a ella al lado. Le digo: ‘¿Estás bien?’. Y me responde: ‘¿Vamos?’”.

Su marido le contó la anécdota al día siguiente y ella decidió llamar a su examiga y corto la relación. Natalie no quiso aclarar de qué fiesta se trató y, mucho menos, de quién se trataba, aunque señaló que no era una famosa.

