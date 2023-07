Romina Gaetani rompió el silencio sobre su estado de salud y reveló el diagnóstico que la dejó inmóvil: “El agotamiento es extremo”

escuchar

Pese a que le habían dado el alta, Romina Gaetani debió ser nuevamente internada. En esta oportunidad, la actriz puso blanco sobre negro en relación a su cuadro de salud, compartió su diagnóstico y reveló cómo se encuentra: “El agotamiento es extremo, por eso no puedo hablar”, confesó.

La salud de la actriz prendió las alertas del público y de la prensa el sábado 15 de julio, cuando trascendió que había sido internada. Fue ella misma quien, a través de su cuenta de Instagram, contó que terminó en un centro médico porque se dio cuenta que había comenzado a perder la visión y la movilidad. Unos días después recibió el alta, pero su cuadro empeoró y tuvo que volver a recibir atención médica.

Gaetani compartió su diagnóstico y contó que se siente mucho mejor (Fuente: ARCHIVO)

Diagnóstico y agradecimiento

Luego de varios días de desconcierto, fue la propia actriz quien aclaró cómo está hoy su salud a través de un mensaje que le envió a Georgina Barbarossa y que la conductora leyó en su programa matinal de Telefe, A la Barbarossa. “¡Hola Georgina! Te quiero de verdad desde siempre, aún estoy con muy poco aire, el agotamiento es extremo por eso no puedo hablar”, arrancó su texto Gaetani.

La actriz, quien hoy forma parte del elenco de Buenos chicos, la nueva ficción de Polka, le dio detalles a Barbarossa de su día a día. “Estoy con mucha lentitud, aún internada en el Instituto Argentino del Diagnóstico y Tratamiento, muy bien atendida con equipo de kinesiología para volver a respirar”, leyó la conductora. “Aún no me dan el alta, agradezco a Adrián Suar que está en el minuto a minuto brindándome tranquilidad. El diagnóstico es bronquitis severa ”, cerró.

A inicios de esta semana Romina Gaetani manifestó su enojo por permanecer en la clínica sin una mejoría considerable (Fuente: Instagram/@rominagaetani)

Además de comunicarse con los medios, Gaetani eligió de nuevo su cuenta de Instagram para contar cómo está en este momento tan delicado. “Muchas gracias a todo el equipo de profesionales del Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento por contenerme, sanarme, estar atentos, mirarme a los ojos cuando dicen mi nombre, tomarme de la mano y progresar en el tratamiento” escribió el domingo en una historia.

“Qué tranquila me deja poder decir: hoy estoy mucho mejor. Después de 6 días de internación, más el traslado hacia aquí, esta nave me abdujo y en 3 días pude volver a respirar. Gracias a todos por sus oraciones y buenas vibras... Llegaron todas ”, completó, y aclaró el panorama sobre su estado, algo que se mantuvo en la incertidumbre durante varios días.

De tiras y canciones

Además de su trabajo en la nueva tira de Polka, la actriz acaba de lanzar su último sencillo, “Sola con la soledad”, una canción a través de la que cuenta la historia de una mujer a la que se le rieron en la cara.

“Arranca con una situación real. Hablo de mí en la letra, no es que hago una recopilación de un montón de historias de amigas. Y fue tal cual: entré al espacio de trabajo de un chico que me gustaba y sentí que se río, que se burló un poco y me dejó pagando... La canción después fue derivando y moviéndose en tiempo y espacio”, le contó Gaetani a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

En relación a la imagen de mujer seductora y fuerte que fue construyendo a través de los años, la actriz comentó: “Llego a la conclusión de que tengo esa imagen porque le tengo miedo a los hombres, soy recontra insegura de mí misma y de mi cuerpo. Y muy exigente en el trabajo, lo cual me genera a su vez más inseguridad”.

“Elegí cantar porque me da más temor cantar que actuar. Y por eso, más allá de ser una pasión, es un gran desafío para mí hoy abrir la boca y encontrar mi voz. Me siento totalmente desnuda cuando me subo al escenario a cantar. Y pongo toda esa impronta de mujer fuerte, pero estoy muerta de miedo por dentro”, reveló durante la charla.

Además de su presente en la música, Gaetani forma parte de Buenos chicos, la ficción de Polka que estrenará próximamente en eltrece. “Estoy agradecida de tener trabajo en esta Argentina y en un mundo que vienen tan para atrás, humanamente hablando. Con las guerras, saliendo de una pandemia... Agradezco haber sido nuevamente elegida por Adrián (Suar), pero también me pongo en el lugar de muchísimos compañeros y compañeras que están sin trabajo. Por eso creo que se está haciendo tanto teatro, y hay que apoyarlos”, expresó.

