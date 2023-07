La salud de Silvina Luna: Ximena Capristo habló de la “milagrosa” recuperación de su amiga y reveló cómo fue su reencuentro

escuchar

La salud de Silvina Luna parece mejorar cada día un poco más. Así lo aseguró este lunes el periodista Guido Záffora en Intrusos en el Espectáculo y lo confirmó luego Ximena Capristo. La ex Gran Hermano, compañera de edición reality y amiga muy cercana desde aquel entonces, dio detalles de su estado, explicó por qué no habló de forma pública durante todo este tiempo -como sí lo hizo su marido, Gustavo Conti- y reveló cómo fue el encuentro con Luna luego de haber estado en estado crítico durante tantos días .

Luna ingresó al Hospital Italiano el 13 de junio. Al complicado cuadro de salud que padece como consecuencia de una insuficiencia renal se le sumó en esta oportunidad una complicación pulmonar producida por una bacteria. Luego de varias semanas en terapia intensiva y de permanecer en estado crítico, la salud de la modelo comenzó a mejorar: fue extubada y por el momento se encuentra en una habitación común del Hospital Italiano. “Hay una recuperación muy positiva. Poco a poco está saliendo y ya está en una habitación normal”, contó hoy Záffora en la ronda de noticias del programa que conduce Florencia de la V. Luego, presentó una nota con Capristo.

Silvina Luna con Capristo y Gustavo Conti, amigos desde los tiempos de Gran Hermano instagram @gusconti

“Lo pasamos muy mal”, confesó la actriz cuando Alejandro Guatti le preguntó cómo había transitado lo que le sucedió a Luna. “Peor la pasó ella, por supuesto”, acotó, y de inmediato explicó que en un principio tenían la esperanza de que salga todo bien pero surgieron complicaciones. “Después surgió este milagro de recuperación”, siguió, y luego de un breve silencio confesó que no le resulta fácil hablar del tema.

Visiblemente afectada, Capristo reconoció que durante estos cuarenta días en los que Silvina estuvo muy grave prefirió guardar silencio. “A mí me cuesta hablar del tema”, explicó. “ Me llamaron de muchos lados para hacer notas, para ir y contar, y yo la verdad es que no soy nadie para dar un parte médico ni mucho menos ”, aclaró, y destacó la labor del Hospital Italiano, del hermano de Silvina y de sus amigas más íntimas.

“Estamos todo el tiempo en contacto, viendo cómo va progresando pasito a pasito”, contó ya más tranquila, y luego dejó ver su enojo por todo lo que está atravesando su amiga. “A mí la verdad es que me da mucha bronca, porque una mina buena, una mina de fierro, una luchadora… Tiene un montón de cosas a favor, y que le haya pasado esto...”, exclamó con indignación.

El conmovedor mensaje de Ximena Capristo a Silvina Luna (Fuente: Instagram/@ximecapristo)

“¿Te da bronca escuchar a Lotocki?”, le consultó Guatti en relación al médico condenado a cuatro años de prisión por lesiones graves y las notas que dio a partir de la internación de Luna. “Lo quiero matar”, respondió Capristo, y aseguró que la inhabilitación es una medida correcta, pero que llegó tarde. “Tendría que estar preso. Yo confío en la Justicia de que eso en algún momento suceda”, cerró.

“Estuve con Silvina”, reveló la ex Gran Hermano ante la pregunta del periodista. Luego de reconocer que pudieron hablar, dio detalles del encuentro. “La abracé mucho, la besé”, repasó, y reconoció que no se quebró porque quiere que la vea fuerte y no angustiada. “Nosotros tenemos que darle fuerza a ella. Ella es la que va a salir adelante despacito, pasito a pasito. Creo que todo es tranqui. Y nosotros tenemos toda la fe de que va a salir adelante y va a estar bien. Pero hay que esperar. Ella estuvo muy grave” , redondeó.

Una operación que le cambió la vida

Lotocki se defendió de las acusaciones de Luna Archivo

En 2011, Silvina Luna se sometió a una cirugía estética de aumento de glúteos. La intervención la realizó Aníbal Lotocki, reconocido como el “médico de los famosos” al tener pacientes reconocidos del mundo del espectáculo. Meses más tarde, la exvedette comenzó a sentir dolores en la zona. Sin embargo, el profesional le brindó calma sobre el cuadro.

Pese a eso, más tarde, Silvina comenzó a presentar problemas de salud que le valieron el diagnóstico de insuficiencia renal e hipercalcemia. Las investigaciones al respecto arrojaron que la enfermedad se desencadenó como consecuencia de la colocación de una sustancia llamada metacrilato, que el propio Lotocki había puesto para el aumento de glúteos. Se trata de un material que no está habilitado para ese tipo de uso.

Desde hace una década, la reconocida figura del mundo del espectáculo atraviesa problemas de salud que la llevaron a un camino para un trasplante de riñón. En paralelo, se presentó ante la Justicia iniciando acciones legales contra el médico, quien recibió diversas denuncias similares por parte de Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

El posteo de Silvina Luna desde la clínica (Foto: Instagram @silvinalunaoficial)

En 2022, recibió una pena de cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación por mala praxis, pero la condena se mantuvo en suspenso a la espera de que la Justicia se expida en segunda instancia. El pasado 13 de julio, la Sala 3 de la Cámara Nacional de Casación dejó firme la inhabilitación de Aníbal Lotocki, lo que significa que no podrá ejercer la medicina.

