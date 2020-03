La actriz se descargó con un video en las redes sociales. Fuente: Internet.

Luego de que Fede Bal anunciara públicamente que fue diagnosticado con cáncer de intestino , muchos famosos le brindaron su apoyo. Entre ellos está Nazarena Vélez , exsuegra de Bal y con la que hubo una muy mala relación producto de las denuncias por violencia de género que hizo su hija Bárbara .

Aunque la actriz se llamó a silencio, compartió en sus historias de Instagram un tratamiento para la incontinencia urinaria que luego ilustró con un posteo junto a su hijo menor . "Siempre con ganas de vivir plenas y sin preocupaciones. Que nada les quite la sonrisa", escribió junto a la imagen. Esto hizo que muchos pensaran que era una indirecta para Fede Bal.

Entre los comentarios se destacaban algunos que le aclaraban que "no escupa para arriba" y que "era una persona oscura". Nazarena no aguantó y grabó una serie de historias defendiéndose de las acusaciones.

"No puedo creer la locura humana. Estoy entre angustiada, dolida y asombrada. Al recomendar el centro de incontinencia urinaria, muchos me dijeron que no me podía burlar de la enfermedad de Fede Bal. No sé si son hijos de p... enfermos o estamos todos muy locos. Porque los que ven una foto mía con mi hijo y piensan que me burlo de un cáncer... es de no creer", explicó.

"Me asombra el odio y la oscuridad de algunas personas. Yo creo que se entendió lo que quise decir y sino, vean las historias. Curemos todos un poquito más el alma porque cada día está más complicado", concluyó.