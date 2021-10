La luna de miel de ensueño de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

Luego haber dado el sí frente al altar, Barbie Vélez y Lucas Rodríguez partieron hacia Tulum, el lugar elegido por ellos para pasar su luna de miel. Desde allí, la actriz compartió en sus redes algunas imágenes y clips que retratan el hermoso momento que están atravesando.

Además de compartir con sus seguidores distintas postales de aquella paradisíaca localidad mexicana, Barbie mostró también cómo fueron agasajados con tragos y exquisitas comidas en el hotel en el que se hospedan, ubicado a pocos pasos del mar.

Siempre sonriente, la actriz se encargó de dejar en claro que ni siquiera una sorpresiva lluvia iba a apartarlos su principal objetivo: disfrutar juntos de esta escapada que sella su historia de amor.

A pesar de que probaron los sabores caribeños, tanto en los exclusivos platos que degustaron como en los tragos, Barbie no dejó de lado una costumbre muy argentina: el mate.

El 25 de septiembre, la pareja celebró su boda junto a 100 selectos invitados en una estancia de la localidad bonaerense de Ingeniero Maschwitz.

“Hace cuatro años que vivimos juntos y no hablábamos de boda, por eso me sorprendió cuando me lo propuso en diciembre pasado, en un viaje familiar a Punta Cana. No me lo esperaba. Además creímos que la pandemia se había terminado, aunque siempre tuvimos la idea de un casamiento íntimo y no de invitar conocidos por invitar. Empezamos a organizarlo en febrero pasado y era un día a día porque en abril volvimos a fase 1, había restricciones. Habíamos plantado la fecha de 21 de septiembre en el civil y 25 la fiesta y dijimos: ‘si se puede, se hace y si no será un civil chico para nuestras familias’. No nos volvimos locos, pero teníamos esperanza de hacerla”, le contaba Vélez a LA NACIÓN días antes del ansiado momento.

“Tenemos una relación hermosa, nos amamos, nos acompañamos, nuestras familias se llevan increíble. Gracias a Dios seguimos adelante y acá estamos”, indicó.

Cuando trascendió el romance, ella aclaró que nunca habían convivido y que si bien se habían visto en varias oportunidades, realmente se empezaron a “conocer” años después de que Fabián Rodríguez, el padre de Lucas y pareja de Nazarena Vélez -la madre de Barbie-, se quitara la vida, en 2014. Los dos tienen un hermano menor en común, Thiago.

“Digamos que lo conocí hace poco más de cuatro años cuando me hice amiga de su hermana Camila. Empezamos a cruzarnos, a charlar, a salir. No lo contamos desde el inicio porque queríamos ver a donde llegaba. Fuimos precavidos hasta que nos dimos cuenta de que funcionaba; nos queríamos y lo contamos”, explicó.

Tras años de desearlo y meses de programarlo, al fin pudieron formalizar su historia. Y ahora celebran en su propio paraíso esta nueva etapa que los encuentra más unidos que nunca.