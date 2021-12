La furia de Nazarena Vélez ante las especulaciones sobre la salud de su hija Barbie

Barbie Vélez estuvo ausente de las redes sociales por varios días y sus seguidores comenzaron a preocuparse por su salud. En la última publicación que hizo la actriz, contó que tenía un problema con su voz, por lo que se iba a tomar un tiempo alejada de su cuenta hasta recuperarse por completo. Más allá de esta aclaración, sus seguidores se preocuparon y comenzaron a circular especulaciones sobre alguna enfermedad, algo que evidentemente molestó a su madre, Nazarena Vélez.

La actriz compartió en las stories de Instagram la captura de pantalla de una nota en la que se hacía referencia a un “drama personal” que atravesaba su hija esto la hizo estallar de bronca. “¡Cómo le gusta exagerar, Dios mío. Hacen un mundo de un resfrío!”, apuntó Nazarena.

“Señores, no se juega con la salud. Eviten los títulos sensacionalistas y horribles. Hay una familia que lee esto y se asusta”, aseveró. En la publicación se hablaba de la preocupación que tienen sus seguidores por el bienestar de la joven, que contrajo matrimonio con Lucas Rodríguez hace dos meses.

Nazarena se enojó ante los rumores sobre la salud de su hija Barbie (Foto: Captura Instagram)

Tras su luna de miel en Tulum, México, la hija de Nazarena y Alejandro Pucheta se volcó de lleno a las redes sociales en donde interactúa con frecuencia con sus seguidores. Por eso su ausencia los preocupó. Para tratar de calmar la situación ella misma se refirió al tema y aludió una presunta pérdida de su voz.

“Hace mucho no les hablaba, es que no tenía voz. Literalmente, no estoy exagerando, no podía hablar”, explicó en un video en su cuenta de Instagram. Sin dar muchas precisiones sobre el origen de su problema de salud, hubo quienes lo relacionaron con algún pico de estrés, tal y como sucedió anteriormente, pero al no quedar claro el tema, dejó la puerta abierta a las especulaciones. No obstante, con el descargo de su madre, la familia trató de cerrar el episodio y llevar tranquilidad a quienes la siguen.

Nazarena Vélez suele utilizar su cuenta de Instagram para aclarar las especulaciones entorno a su familia Instagram @alepucheta

Nazarena suele utilizar su cuenta de Instagram para hablar de todo lo referido a los dramas familiares. Por ejemplo, hace unas semanas reveló los verdaderos motivos por los que se separó de su primer marido y padre de Barbie. Tras una pregunta de una seguidora sobre si la ruptura de la relación estuvo ligada con alguna infidelidad, ella lo negó, y explicó: “La realidad es que ninguna de las dos cosas. Yo, simplemente, no tuve ganas de remarla. ¡Éramos muy chicos! Imagínense que si soy así de impulsiva a los 47 años, lo que era a los 19. Fue más que nada por eso”.