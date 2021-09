La reacción de Sandra Borghi al enterarse del parentesco entre Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez se casaron el miércoles en una ceremonia soñada. Después de cuatro años de noviazgo, la hija de Nazarena Vélez formalizó su vínculo con el hijo de Fabián Rodriguez, expareja de la actriz. Al aire de Nosotros a la mañana (eltrece) mientras el equipo comentaba la noticia, Sandra Borghi se enteró del parentesco de los flamantes esposos y no pudo disimular su asombro: “¡Qué historia!”, comentó.

Tras algunos desencuentros amorosos, entre ellos la mediática y escandalosa relación que vivió con Fede Bal, Barbie se enamoró de su hermanastro. Al conocerse el romance, y ante las repercusiones que hubo, Nazarena se encargó de aclarar que ellos nunca habían convivido y que, si bien se habían encontrado en varias oportunidades, empezaron a “conocerse” varios años después de que Fabián Rodríguez, padre de Lucas y pareja de Nazarena, se quitara la vida (en 2014).

Barbie Vélez y Lucas Rodríguez están en pareja hace cuatro años

Mientras en el programa conducido por Borghi y ‘El Pollo’ Álvarez hablaban de cómo fue la ceremonia civil, la periodista no pudo evitar reaccionar con sorpresa a los detalles de la historia de la pareja.

“Matrimonios y algo más”, disparó Carlos Monti al comentar la noticia del casamiento. Dando por hecho que todos en el piso conocían cómo se había dado el romance entre Barbie y Lucas, el conductor se refirió a las críticas que recibió la pareja y a la fuerte historia de la familia, marcada por el suicidio de Rodríguez.

Casamiento de Barbie Velez y Lucas Rodriguez Gerardo Viercovich

Aunque parezca raro, Borghi no conocía esos detalles. “Pará, no entendí ¿él es el hijo del que fue la pareja de Nazarena?”, le preguntó desorientada a sus compañeros. “Barbie y Lucas eran como…medio hermanos, o hermanastros”, le respondió Monti. “Wow, qué historia, ¿no? Como un ensamble”, cerró la conductora, muy sorprendida.

Sandra Borghi se enteró en vivo del parentesco de Barbie Vélez y su marido

Cómo nació el amor entre Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

“Nos veíamos en el cumple de Thiago [el hermano que tienen en común]. Nunca hubo convivencia ni vacaciones juntos. Digamos que lo conocí hace poco más de cuatro años cuando me hice amiga de su hermana, Camila. Empezamos a cruzarnos, a charlar, a salir. No lo contamos desde el inicio porque queríamos ver a dónde llegaba. Fuimos precavidos hasta que nos dimos cuenta de que funcionaba; nos queríamos y ahí lo contamos”, relató la actriz a LA NACION, al referirse a los inicios del noviazgo.

Barbie Velez y Lucas Rodriguez se casaron en una ceremonia soñada Gerardo Viercovich

La relación se afianzó y, un día, Barbie recibió una propuesta que no pudo rechazar. “Hace cuatro años que vivimos juntos y no hablábamos de boda, por eso me sorprendió cuando me lo propuso en diciembre pasado, en un viaje familiar a Punta Cana. No me lo esperaba. Además creímos que la pandemia se había terminado, aunque siempre tuvimos la idea de un casamiento íntimo y no de invitar conocidos por invitar. Empezamos a organizarlo en febrero y era un día a día porque en abril volvimos a fase 1, había restricciones. Habíamos plantado la fecha de 21 de septiembre en el civil y 25 la fiesta y dijimos: ‘Si se puede, se hace, y si no será un civil chico para nuestras familias’. No nos volvimos locos, pero teníamos esperanza de hacerla”, precisó la hija de Nazarena.