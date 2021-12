La tenebrosa anécdota de Luciano Cáceres en un teatro: “Se movían las luces”

Luciano Cáceres narró la escalofriante experiencia paranormal que sufrió en carne propia cuando vivía en la cabina de luces de un teatro independiente.

El actor fue uno de los invitados estelares en el cierre del año de La noche de Mirtha (eltrece), el programa que condujo durante todo el 2021 la nieta la la diva, Juana Viale.

Experiencia paranormal. Luciano Cáceres recordó el día en que un fantasma lo llamó por su nombre

“¿Tuviste alguna experiencia paranormal?”, le preguntó la conductora a Cáceres y la sonrisa cómplice del actor delató que había una buena anécdota para contar. “Todo venía para esto...”, dijo el protagonista de la exitosa obra de teatro Desnudos, y se dispuso a narrar su traumática experiencia.

“Sí, me pasó. A los 19 años; yo ya vivía en un teatro independiente, en la cabina de luces, eso era mi casa. Y teníamos una presencia en ese lugar”, comenzó a relatar Cáceres y precisó: “Esto era en Quintino Bocayuva al 500, ahí por Boedo (Ciudad de Buenos Aires), y nos pasaban muchas cosas. Se nos movían las cosas y se encendían luces que no podían ser”.

Los invitados de la última "mesaza" del año

Otro invitado de la noche, el productor de moda Mariano Caprarola, apuntó un dato que se conoce muy bien en el ambiente artístico: el fantasma que vive en el Teatro Maipo. “En el Maipo había uno, se había ahorcado y estaba en la sala de máquinas”, aseguró y Cáceres, que también sabía esa historia, asintió.

Siguiendo con su anécdota paranormal, el actor explicó que lo más tenebroso que vivió con esta presencia en el teatro independiente fue durante un estreno. “Pasaron dos cosas que me acuerdo perfecto. El día de la inauguración de la sala yo me estaba poniendo la pava para hacer un mate cocido y de golpe escucho la voz: ‘Luciano’”, relató Cáceres.

Luciano Cáceres tuvo un intercambio escalofriante con un fantasma cuando vivía en la cabina de luces de un teatro independiente PATRICIO PIDAL/AFV

“Automáticamente salí a la calle asustadísimo. No vi nada pero después volví. Estaba solo yo y le decía ‘por favor, tenemos que estrenar el lugar, no me hagas esto, yo me asusto’. Y no pasó más nada pero me asusté”, confesó.

Sin embargo, eso no había sido todo. El fantasma volvió a hacer de las suyas el día que Cáceres fue a desarmar el teatro. “El día que fui a desarmar el teatro yo ya había desconectado la consola de luces, ya había sacado la electricidad, y las luces se encendían y se movían cual robóticas. Y no teníamos en ese teatro independiente luces robóticas. Fue impresionante. Pero fue una despedida pum para arriba, a todas luces”, agregó con humor.

El actor recordó además que el fantasma les hacía algunas bromas a los artistas. “Hay muchas cosas pícaras que sucedían ahí, cosas que aparecían en otros lugares”, explicó Cáceres y dio un ejemplo: “Me pasaba con una moneda. Levantaba una moneda de un lugar, me la ponía en el bolsillo, volvía a pasar y en la baldosa volvía a estar la moneda, y yo no la tenía en el bolsillo. Decía ‘uy, no la levanté'. La volvía a poner y sistemáticamente cuatro veces me hacía el mismo juego”.