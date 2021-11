Paris Hilton dio el sí: todos los detalles de la lujosa boda, los invitados y el vestido de su novia

Finalmente llegó el gran día: Paris Hilton ha dejado atrás la soltería y contrajo matrimonio con el empresario Carter Reum. La boda, según ella misma compartió en su cuenta de Instagram, tuvo lugar el día de ayer en la finca familiar de los Hilton en Bel-Air. Lujosos autos y elegantes vestidos circularon en las inmediaciones de la ceremonia que se celebró en el residencial barrio de Los Ángeles.

La pareja se casó en Bel Air, la finca del abuelo de Paris Splash News/The Grosby Group - Splash News/The Grosby Group

Con un vestido personalizado de Oscar de la Renta, la novia, de 40 años, se expresó en redes sociales. “Mi ‘para siempre’ comienza hoy”, escribió junto a una foto en donde se ve parte del diseño con transparencias y bordado y su cara detrás del velo. En la imagen también se luce el lujoso anillo de compromiso.

El vestido cuenta con una malla cubierta de brillantes y apliques florales, un escote escondido y mangas largas. Para combinar con este estilo de novia romántica, Paris sumó un peinado semirecogido, que incluyó rizos y moño, y un make up muy sutil.

Entre las estrellas que dieron el presente en tamaña celebración se destacan Emma Roberts, Kim Kardashian, Paula Abdul, Ashley Benson y Bebe Rexha. También estuvieron amigos y familiares, entre ellos: Kathy y Rick, sus padres; sus hermanos, Conrad y Nicky, y su tía, la actriz Kyle Richards, quien lució un vestido verde esmeralda, corte sirena y fue acompañada por su esposo, Mauricio Umansky, de 51 años.

Kathy Hilton, la mamá de la novia Backgrid/The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Mientras que su padre de la novia optó por un traje y corbata negra con una camisa blanca, su madre se inclinó por un sencillo vestido blanco cruzado con un estampado corazones.

Emma Roberts, una de las invitadas especiales al casamiento de Paris, llegó junto a su mejor amigo Cade Hudson con un elegante vestido de tul negro Backgrid/The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Cómo fue la ceremonia

Con motivo de la celebración se construyó una enorme carpa en el lujoso lugar y se sumaron extravagantes adornos de flores con la forma de un puente y las iniciales de los novios.

Paula Abdul también dio el presente con un elegante mono color bordo Backgrid/The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Además, se montó una enorme pista de baile de madera en el exterior.

Una fuente le dijo a E! que Paris seleccionó su vestido anoche, y agregó que ella y su esposo estaban rodeados de “mucho amor y apoyo” antes del gran día.

La celebración de la boda continuará con dos próximas fiestas adicionales, todas capturadas por las cámaras de la nueva docuserie de 13 partes de la estrella, Paris in Love, que se estrenó el jueves en Peacock. “Quería que los fans vieran que encontré a mi príncipe azul y mi feliz boda de cuento de hadas”, dijo recientemente Hilton, de 40 años, a Jimmy Fallon.

Nicky Hilton eligió un modelo con transparencias y el pelo semirecogido para asistir al casamiento de su hermana Mega/The Grosby Group - Mega/The Grosby Group

La historia de amor

Paris y Carter empezaron a salir en diciembre de 2019, pero su historia se remonta mucho tiempo atrás: se conocen hace más de una década.

A principios de 2020 comenzaron a circular los rumores de que Paris estaba saliendo con un empresario de 39 años quien se movía en el mismo círculo que ella. Recién en una fiesta de los Golden Globes se dejaron ver juntos. Ella venía de transitar la ruptura con el actor Chris Zylka, con quien terminó en malos términos, en noviembre de 2018. Por eso tardó un tiempo en blanquear el nuevo romance.

En febrero de 2020 la heredera confirmó su relación. “Feliz aniversario, mi amor. Lo que más me gusta en este mundo es crear nuevos recuerdos a tu lado. Tus besos son mágicos. Me encanta ser tuya y saber que vos sos mío”, escribió Paris en su cuenta de Instagram sin dejar dudas.

“Tuvimos una química increíble. Tuvimos nuestra primera cita y no hemos pasado una noche separados desde entonces. Es bastante sorprendente. Antes, no creo que estuviera lista para una buena relación. Si no te conocés a vos mismo por completo, no podés dejar entrar a nadie más. Me siento muy agradecida de haber encontrado la pareja perfecta. Y esto parece que siempre estuvo destinado a suceder“, dijo Hilton a People en 2020.

Después de un año y medio en pareja, en febrero pasado anunciaban que estaban comprometidos, luego de una romántica propuesta en una isla privada, donde Carter le regaló el lujoso diamante de corte esmeralda diseñado por Jean Dousset, bisnieto de Louis Cartier. Ahora les llegó el momento de formalizar su amor. Habrá que ver si esos deseos de maternidad, de los que hablan medios internacionales, se cumplen fruto de esta relación que le ha cambiado la vida a la mediática nieta del magnate hotelero.