Julieta Ortega increpó a Silvina Luna por su romance con Iván Noble: “No me gustó nada”

Julieta Ortega fue una de las invitadas al programa Flor de equipo (Telefe) donde recordó una vieja “disputa” que tuvo con Silvina Luna, cuando la panelista del ciclo que conduce Florencia Peña salía con Iván Noble, su expareja. La actriz le recriminó la forma en que se enteró del romance y hasta reveló una frase que le dijo al padre de su hijo Benito.

La hija de Palito Ortega hablaba sobre su presente sentimental, separada de Camilo Vaca Narvaja, cuando Luna le recomendó usar una aplicación de citas donde los famosos de todo el mundo “encuentran” a sus parejas. Pero Flor Peña se detuvo para consultarles sobre un pasado en común que aparentemente las unía. “Ustedes tienen muy mala memoria les digo, porque están diciendo cosas que ya han salido en los medios”, dijo, tajante.

En tono de broma, Florencia y Marcelo Polino se justificaron que la falta de recuerdos la tienen por los efectos de la falta de vacaciones, e incluso, las secuelas del Covid-19. “¿Quién es?”, repitió la conductora para saber de qué se trataba “ese pasado” que las tenía a ambas como protagonistas. “Bueno, sí, se supo. Es por Iván [Noble] Pero hace mucho ya, un montón”, aseveró la panelista que era observada por Ortega en el otro extremo del estudio.

Julieta Ortega le recriminó en vivo a Silvina Luna haber salido con su ex Iván Noble

“Por supuesto que cuando me enteré no me gustó nada”, interrumpió Ortega para contar una anécdota familiar. “Muchos años después la conocí a Silvina y cuando llegué a mi casa lo llamé y le dije: ‘estuve con Silvina Luna, es divina’”, contó que fueron las palabras que le dijo al padre de su hijo. Él, por su parte, se habría limitado a reconfirmar su postura por haber estado con la modelo: “‘Tenía razón, es divina’. Me dijo: ‘¿Viste? Yo te dije”, añadió el exlíder de Los caballeros de la quema.

Ortega se separó de Noble en 2009 tras siete años de relación y fruto del matrimonio nació su hijo Benito. Casi un año después, en 2010, el músico se dejó ver con la modelo con quien mantuvo un breve romance que llegó a su fin en junio de ese mismo año.

Benito es el centro del mundo de sus padres, quienes se divorciaron en 2009

En ese sentido, la panelista resaltó la buena relación que tienen actualmente el compositor y la actriz y que cada tanto queda reflejado en las redes sociales donde se hacen bromas y reclamos familiares en público. “Me encanta la onda que tienen ustedes dos”, expresó. Así, Ortega explicó que esto es porque se “separó hace mucho tiempo”.