Ni hamburguesas ni pizza: la apuesta gastronómica de Migue Granados que reivindica el pancho americano en Buenos Aires
El humorista y conductor de Olga hace realidad uno de sus mayores sueños y este jueves 10 de septiembre inaugura Matt’s, su panchería en Las Cañitas
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Si hay alguien a quien le encanta emprender, ese sin duda es Migue Granados. Después de mucho tiempo, acaba de hacer realidad un sueño de la infancia, que combina los carritos de comida callejeros de Nueva York con un estilo vintage de bebidas en botellas de vidrio. Se trata de un emprendimiento gastronómico, pero no de hamburguesas —una de las tendencias en el rubro—, ni pizzas, ni donas, ni cookies, sino que decidió traer “el verdadero hot dog americano” a la ciudad de Buenos Aires.
Este jueves 10 de septiembre a las 20 horas, Migue Granados inaugura Matt’s, su panchería. Como fanático de la cultura americana, se asoció con Rodo Cámara, especialista en hamburguesas y fundador de The Food Truck Store y Luisa’s, para cumplir su sueño de traer la experiencia de los Estados Unidos a la Argentina “de manera auténtica”. “Tener una panchería propia es el sueño de mi vida, en el momento que esa puerta se abra, yo me quedo sin sueños. Es la verdad”, dijo el conductor de Olga en el video promocional que grabaron.
Aseguraron que el proyecto busca “recrear la experiencia de las históricas pancherías americanas que marcaron generaciones en ciudades como Chicago, Nueva York, Detroit y Coney Island” y que su objetivo no es “reinventar el hot dog”, sino “representar su verdadera identidad”.
El local está ubicado en Maure 1678 en Las Cañitas. Si bien la inauguración es este jueves a las 20 hasta agotar stock, el miércoles se hizo una preapertura para amigos y colegas. Dijeron presente Pablo y Mery Granados, padre y hermana del conductor, y varios integrantes de Olga, entre ellos Elizabeth “la Negra” Vernaci, Luis y Bernarda Cella, Nacho Elizalde, Lucas Fridman, Tomás “Toto” Kirzner y Victoria Garabal, como así también Benjamín Amadeo, Grego Rosello, Felipe Colombo, Imanol Rodríguez y Sebastián Almada, entre varias otras personalidades.
En las imágenes que compartieron en las redes sociales se pudo ver un poco de la estética del lugar, que sigue la tendencia de los diners americanos con una barra larga con taburetes, paredes con cerámicos, cocina abierta, carteles y una ventana para atención a la calle.
En cuanto al menú, destacaron que las salchichas son 100 por ciento de carne vacuna e importadas de los Estados Unidos. Asimismo, los panes son “desarrollados especialmente para el proyecto” y “las recetas que respetan la esencia de cada estilo clásico americano”. Hay siete modelos de pancho, desde el clásico al americano con queso cheddar y panceta. Los precios van de $9300 a $12.600.
Asimismo, ofrecen aderezos como mostaza picante y chilli que se pueden adicionar por un valor extra y varias guarniciones de papas fritas, tanto solas como con queso, bacon y chilli. Además, cuenta con un postre llamado “Matt Swing”, un helado de crema con topping.
Los productos pueden adquirirse por separado y también hay opciones de combos con pancho, guarnición y gaseosas o agua con o sin gas, las cuales tienen la particularidad de que vienen en envases de vidrio.
La nueva panchería de Migue Granados abre sus puertas este jueves a las 20 y seguramente tendrá una gran convocatoria. El local tendrá abiertas sus puertas de martes a jueves de 20 a 00 y de viernes a domingo de 12 a 00.
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