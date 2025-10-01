La gran apuesta de Migue Granados: Olga transmitirá en vivo desde Nueva York y Chicago

El canal de streaming Olga está a punto de dar un importante salto. Esta semana hicieron un anuncio que sorprendió a los fanáticos y que sin duda los hará crecer en reconocimiento, puesto que volarán a dos de las ciudades más importantes de los Estados Unidos. Migue Granados confirmó que junto al equipo de Soñé que volaba viajarán a Nueva York y a Chicago para transmitir el programa en vivo. Dio detalles de lo que ocurría durante esos días y dio una información que alegró a los fanáticos del básquet.

En medio de la intensa batalla entre los distintos streamings, Olga, uno de los referentes de este grupo, dio el batacazo y decidió, una vez más, que su contenido se vuelva internacional. El martes 30 de septiembre anunciaron que Migue Granados, Lucas Fridman, Tefi Russo y Marti Benza viajarán a Estados Unidos para transmitir Soñé que volaba. La revelación se hizo a través de un divertido spot que tuvo como protagonista a Granados y contó con las participaciones de Joaquín ‘Pollo’ Álvarez, pareja de Russo, los padres de Benza y la madre de Fridman.

Soñé que volaba se transmitirá en vivo desde Nueva York y Chicago (Foto: Instagram @sonequevolaba)

“Nos recontra vimo en la city, bo. Soñé que volaba a Estados Unidos”, expresaron en sus redes sociales. Asimismo, confirmaron que el lunes 13, martes 14 y miércoles 15 de octubre los cuatro transmitirán el programa en vivo desde Nueva York. A su vez, el jueves 16 de octubre, Granados y Fridman acompañados por Adrián Paenza estarán en vivo desde Chicago. Pero no transmitirán el programa desde cualquier lugar, sino desde el United Center, el estadio de Chicago Bulls, equipo de la NBA del cual Granados es fanático.

Así anunció Migue Granados que Soñé que volaba llegará a los Estados Unidos

Durante la transmisión del martes de Soñé que volaba, Migue Granados, Lucas Fridman, Tefi Russo y Marti Benza dieron detalles de cómo será su estadía en los Estados Unidos. Contaron que viajarán acompañados por cuatro personas del equipo de producción y que además de recorrer Nueva York y hacer el programa, grabarán vlogs para compartir en sus redes sociales. También confirmaron que están terminando de definir el espacio desde el cual saldrán en vivo desde la Gran Manzana desde las 10 (hora argentina).

Migue Granados, Lucas Fridman, Tefi Russo y Marti Benza viajarán a Nueva York para transmitir Soñe que volaba (Foto: Instagram @sonequevolaba)

Como fanático del básquet, Chicago es una de las partes del viaje que más entusiasma a Granados. Allí compartirá la transmisión junto a Friedman y se sumará el periodista Adrián Paenza. “Es matemático, es una bestia. Vive en Chicago hace 30 años y fue el primero que trajo la NBA a la Argentina. Lo primero que se vio de NBA en la Argentina lo trajo él; compró los derechos de la NBA a 2000 dólares. Vivió todo [Michael] Jordan y los seis anillos de los Bulls”, indicó el conductor.

Adrián Paenza se unirá a Granados y Friedman en la transmisión desde el estadio de los Bulls en Chicago (Foto: Instagram @sonequevolaba)

A su vez, comentaron que ese día la transmisión cambiará de horario. Saldrán en vivo a las 6, hora de Chicago, es decir, a las 8 de la Argentina. Además de hacer el programa, recorrerán las instalaciones del estadio y esa misma noche asistirán al partido de pretemporada de Chicago Bulls contra Minnesota Timberwolves.

Los cuatro programas de Soñé que volaba que se transmitirán desde los Estados Unidos se podrán ver a través del canal de YouTube de Olga.