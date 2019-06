Netflix difundió un video que apoya los reclamos de las mujeres argentinas - Fuente: Twitter 00:36

Netflix realizó una publicación en redes sociales en las que las actrices de la serie Orange is The New Black saludan a las mujeres argentinas y las alientan a continuar en la lucha por la igualdad de derechos.

En el cuarto aniversario del movimiento Ni una menos, las protagonistas del programa aparecen en un breve video apoyando los reclamos y el cese de la violencia machista.

El mensaje de las actrices comienza: "Han sido tiempos difíciles para la igualdad de las mujeres, pero la lucha que iniciaron no ha pasado desapercibida. Levántense y manténganse firmes".

En otro fragmento, otra de las actrices dice: "Quiero que todas se paren y peleen. Que las reconozcan como debería ser. Luchen por lo que merecen, por la igualdad, el reconocimiento, el orgullo y la autonomía sobre sus propios cuerpos".

Para finalizar, el mensaje alienta a las mujeres a no bajar los brazos: "Nosotros las apoyamos y las queremos, así que sigan marchando. Sigan con esa unidad y ese poder, que todas lo podemos hacer. Te amamos, Argentina".

El posteo fue realizado desde la cuenta de la compañía Che Netflix, que es la voz oficial con guiño local para los usuarios argentinos.