Hace un par de días, Flor Vigna lanzó su tema “Picaflor”, presuntamente dedicado a su expareja, Nicolás Occhiato, quien recientemente oficializó su relación con Flor Jazmín Peña. No obstante, esta semana, durante su participación como jurada del Bailando 2023 (América), también hizo un inesperado comentario referido a Noelia Marzol: delante de todos, incluida la familia de la participante, aseguró que ellas tenían un ex en común. Tras el incómodo momento, la bailarina reconoció que stuvo un romance con el conductor de Nadie dice nada (LUZU TV).

Tras bajarse de la competencia, Flor Vigna fue reemplazada por Noelia Marzol. El martes ambas se reencontraron en la pista del Bailando, puesto que la intérprete de “Uy!”, regresó, pero para ocupar el lugar de Carolina ‘Pampita’ Ardohain que está de vacaciones. Antes de darle su devolución a la bailarina, reveló: “Con Noe hemos compartido un picaflor”.

Noelia Marzol es semifinalista del Bailando 2023 (Foto: Instagram @noeliamarzolok)

La cara de la concursante se transformó completamente al oír esto, dado que su marido, Ramiro Arias, estaba presente en el piso, aunque reconoció que él está al tanto de su pasado. “Ahora ella es una mujer hermosa, casada, de mucho código”, acotó rápidamente la jurado suplente. En ese momento, Marcelo Tinelli fue a preguntarle a Federico Hoppe si se referían a él. Si bien el productor aseguró que no salió con Vigna, sí reconoció que tuvo un romance con Marzol.

Como mucho se especuló sobre quién era el “hombre misterioso” que “compartieron”, el miércoles en LAM (América), hicieron un móvil con Marzol para preguntarle al respecto. “Todavía estoy pensando quiénes fueron. Uno calculo que sí, pero el otro no tengo idea”, sostuvo. Fue entonces cuando le preguntaron si salió con Nicolás Occhiato.

“¿Con Nico? Si”, dijo ella. “Todos mis romances, todos los que estamos rememorando creo que ya salieron a la luz. Yo soy súper transparente, no oculto a nadie porque no tengo nada que ocultar. Estaba sola y las personas con las que salía siempre estuvieron solas”, remarcó de manera contundente. Incluso desde la cuenta de X de El ejército de LAM compartieron una foto de hace unos años de Occhiato y Noelia juntos que había publicado Ángel de Brito, por lo que las revelaciones no eran ningún secreto.

En la cuenta de X de LAM compartieron una foto de Marzol y Occhiato que Ángel de Brito había publicado (Foto: X @elejercitodelam)

Pero, había dos “picaflores”, por lo que faltaba un nombre por develar. “Quizás el otro, vos saliste y ella no lo blanqueó”, comentaron en el estudio. “A mi vida pasada la asumo completamente. Soy feliz con cada una de las relaciones que tuve porque siempre fueron buenas personas y relaciones sanas. Y ahora estoy casada y tengo dos hijos y no voy a hablar de mis exparejas porque me parece que no tiene ningún sentido y está todo concluido y consumado”, arremetió.

En esta misma línea, apuntó contra Vigna: “No tengo idea de quién habla Flor; si le gusta hablar de sus ex que lo diga ella, porque yo no tengo idea”.

Fue entonces cuando Maite Peñoñori le preguntó a la exprotagonista de Millennials si se trataba del coreógrafo Matías Napp. “Con Mati sí, pero dijo ella que no era”, sostuvo Noelia, a lo que Ángel de Brito comentó que Vigna “no quiere” referirse a él. “Seguramente estaba la pareja actual de Mati en el piso y era una segunda situación incómoda”, sentenció Marzol, para remarcar, una vez más, que no le gustó para nada lo que sucedió en la pista del Bailando.

Cabe rememorar que Vigna y Napp tuvieron una breve historia de amor en 2019, cuando ella participaba del certamen con Facundo Mazzei y él coreógrafo era su coach.