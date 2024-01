escuchar

Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña confirmaron su romance hace pocos días, en medio de la emisión en vivo del programa que conducen juntos, Nadie dice Nada (Luzu TV), desde Pinamar. Ahora, fueron a Costa Esmeralda para disfrutar de unas relajantes vacaciones en la playa y protagonizaron una romántica cita en un restaurante. Pero, un detalle asombró a todos sus fanáticos y es que fueron atendidos por un famoso.

La relación amorosa entre Nico Occhiato y Flor Jazmín era un secreto a voces. La química entre los dos conductores era innegable y, a principios de 2024, decidieron revelar que están juntos. “Para no dar más vueltas a la situación”, expresó él desde Pinamar, donde se transmitió el ciclo Nadie dice Nada (Luzu TV). Y siguió: “Me enamoré como nunca pensé que me iba a enamorar en mi vida”.

Al instante, Flor Jazmín no pudo contener la emoción y aseveró: “Bueno, sí, pasa que voy a llorar. Son esas cosas que uno no elige y te pasan y te hacés cargo. Sí, estamos juntos”.

Luego de blanquear su romance y de inundar sus redes sociales con románticos posteos, la pareja que ya no se oculta más, se fue de vacaciones a Costa Esmeralda, en Pinamar, desde donde compartieron postales de playa. Pero, entre sus actividades, acudieron a cenar a un restaurante de un famoso y fueron atendidos por él mismo.

Flor Jazmín y Nico Occhiato se fueron de vacaciones a Pinamar Instagram: nicoocchiato

Se trató de Mariano Iúdica, quien cuenta con tres sucursales del negocio que impulsó meses atrás, bajo el nombre de Gran Bamboo, en Vicente López, en Pinamar y en el parador Villa Robles. Desde el restaurante del conductor de televisión, Occhiato y Jazmín mostraron a través de sus stories de Instagram los exquisitos platos degustaron.

En tanto, los usuarios de las redes sociales, quienes advirtieron las señales de que existiría un romance entre ellos antes de que la propia pareja lo confirmara, los apodaron como “Occhiamin”, una palabra conformada por los dos apellidos de ambos.

Los platos que degustaron Nico Occhiato y Flor Jazmín en el restaurante de Mariano Iúdica

“Comimos increíble esta noche. Gracias por la noche tan linda que nos hiciste pasar, Mariano Iúdica”, escribió Nico Occhiato en sus stories de Instagram, cuenta en la que tiene casi tres millones y medio de seguidores. En la publicación, compartió además el momento en el que el propio conductor les sirvió los platos en la mesa.

La pareja asistió al restaurante de Mariano Iúdica Instagram: nicoocchiato

La pareja degustó unos ravioles de calabaza con gorgonzola rellenos de parmesano y ravioles de ternera braseada con estofado. “Qué rico que se come acá, por favor”, apuntó Flor Jazmín. Y añadió, a sus más de dos millones de seguidores en la red social: “A todo esto, podrán ser atendidos por el mismísimo Mariano Iúdica”.

Flor Jazmín compartió los platos que degustaron Captura

En tanto, Occhiato le realizó un divertido comentario al conductor, que ahora se abocó en su proyecto gastronómico. “La blusa está combinada con el techo”, señaló, en referencia al estampado floreado que lució Iúdica.