La confirmación del romance entre Nicolás Occhiato y Flor Jazmín, protagonistas de Nadie Dice Nada (Luzu TV), generó una ola de especulaciones, que ya habían comenzado hace algunos años, en el momento en el que se conocieron, cuando compartieron la pista del Bailando y el conductor aún mantenía una relación con Flor Vigna. En este contexto, y con algunas dudas sobre una posible infidelidad pasada, la cantante sacó una nueva canción llamada “Picaflor”, que se presume que está dedicado a su expareja. Ahora, desde el programa de streaming hicieron una parodia al respecto.

Una vez que Occhiato y Flor Jazmín oficializaron su romance a través del ciclo de streaming, a comienzos de este año, los programas de espectáculos buscaron la palabra de Flor Vigna, quien era la novia del conductor el mismo año que él conoció a la bailarina en el Bailando. “Para mí, era obvio desde que bailaban acá, desde el día uno. Yo lo dije en su momento, pero creo que es una pareja muy linda y que van a ir creciendo en el amor todo el tiempo”, indicó en diálogo con LAM (América TV) y luego añadió: “Y ahora ya no lo siento tanto, pero lo puedo entender. Es como que también somos muy parecidas con Flor y fuimos amigas. No es que pasó algo malo entre nosotras para que dejemos de serlo, fue simplemente la vida”.

Además de referirse a este nuevo vínculo amoroso dentro de la farándula argentina, le agregó más polémica a este triángulo amoroso. Flor Vigna estrenó esta semana la canción llamada “Picaflor”, la cual se presume que tiene varias indirectas para su expareja Nicolás Occhiato. “Sos un picaflor. Te gusta jugar a las flores, caritas de muchos colores. Un nene que hace que llores, por eso me gustan mayores... Un nene que hace que llores”, dice un fragmento del tema, e inmediatamente en las redes sociales alegaron que era de despecho contra el conductor.

En este contexto, el personaje tanguero Miguelite de Nadie Dice Nada, personificado por el actor Santiago Talledo, se refirió a esta canción en el programa y aludió que la cantante se inspiró en su letra. “¿Se acuerda del tema que le hice a usted también? El que hablaba del flor y la picaflor. Es cierto. Lo hice yo primero, aviso por las dudas. Mi abogado está haciendo denuncia por plagio, me lo pasó el ejército de LAM”, señaló para la risa de Flor Jazmín y Nicolás Occhiato.

La canción del tanguero Miguelite, en tanto, decía así: “Había una Flor, precisamente un jazmín, que bailaba bajo el sol. Un hambriento colibrí se le posó con su piquito y ahí nomás la flor le dijo ‘ah, despacito’. El colibrí se llama Occhiato y la flor es un jazmín. Pato-pato-niato, Occhia-ochia-ochiamín”. Lo que generó muchas risas entre los panelistas del programa.

En diálogo con el periodista conocido en las redes sociales como La Tía Sebi, Flor Vigna se refirió a la humorada de Santiago Talledo. “Yo a Santi me lo encontré cuando hice lo de ‘Mi ex tenía razón’ y me dijo ‘yo amo ese tema. Me encanta jugar con eso, siempre va a ser humor’. Entonces, cuando las cosas se hablan, uno puede potenciar en vez de molestarte. Aprovechemos que los medios y la gente están hablando de esto. Avisémonos qué lastima y qué no, por eso la canción a mí me gustaría decirles que es re tipo Shakira (Gerard) Piqué para que vayan todos. Pero si van, van a ver que no hay nada que lastime”, expresó la cantante.