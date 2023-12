escuchar

Sin dudas, Nicolas Kim Coppola, conocido profesionalmente como Nicolas Cage, es uno de los actores más relevantes de Hollywood y del que el público se ha enamorado de cada uno de sus personajes. Pese a que solo tiene 59 años, sorprendió al anunciar que pronto dejará la actuación y al mencionar cuáles son sus planes para el resto de su vida.

“Puede que me queden tres o cuatro películas más. Siento que he dicho lo que tenía que decir con el cine y creo que he llevado la interpretación cinematográfica tan lejos como he podido”, aseguró este lunes en diálogo con la revista Vanity Fair.

Hechizo de Luna . Cher y Nicolas Cage. Moonstruck

Aunque al principio la noticia generó desilusión entre sus fanáticos, el intérprete de “La leyenda del tesoro perdido” aclaró que no tiene intención de renunciar por completo a la actuación y que sí está interesado en explorar la televisión y el streaming para no quedarse “estancado”. “No lo sé. Tengo que buscar el siguiente paso y aún no lo he encontrado”, indicó.

La trayectoria del actor está marcada por reconocidos títulos captura

La decisión del actor llegó luego de un año con cinco estrenos en cartelera. Debido a las exigencias que acarrea la profesión, Cage consideró que era el momento de dedicarle más tiempo a la familia. “Estaba haciendo balance del tiempo que me quedaba. Pensé: Mi padre murió a los 75, yo voy a cumplir 60. Si tengo suerte, me quedan unos 15 años, ojalá más. ¿Qué quiero hacer con esos 15 años, tomando a mi padre como modelo? Se me ocurrió muy claramente que quiero pasar tiempo con mi familia”, reflexionó.

Riko Shibata y Nicolas Cage Taylor Hill

Él es padre de Kal-El, de 17 años, y Weston, de 32, así como de August Francesca, de 9 meses, a quien tuvo con su actual esposa, Riko Shibata, una mujer 31 años menor con la se casó en 2022, que conoció en uno de sus viajes a Japón y con la que inició un amor a distancia.

Cabe destacar que la trayectoria del actor está marcada por títulos como “Rumble Fish” (La ley de la calle), de Francis Ford Coppola; “Racing with the Moon” (Adiós a la inocencia), de Richard Benjamin; y cintas más comerciales como “Face/Off” (Contracara) o “Ghost Rider” (El vengador fantasma). Además, fue nominado y galardonado con numerosos premios cinematográficos importantes, entre ellos un Premio Óscar, un Globo de Oro y un Premio SAG por su actuación en “Leaving Las Vegas” (Adiós a Las Vegas).

El tierno gesto de Nicolas Cage con su hijo que dio la vuelta al mundo

En junio de este año, el director de cine se convirtió en noticia cuando una anécdota sobre un tierno gesto para con uno de sus hijos dio vuelta al mundo. Fue la actriz Minnie Driver la encargada de contar la infidencia en los comentarios de un post viral en su cuenta de X, antes Twitter.

“Una vez estaba en un avión con Nicolas Cage y su hijo y él también había comprado un asiento para el amigo imaginario del niño”, reveló la estrella de “En busca del destino”, sin mencionar cuál de los chicos que tiene el actor era el coprotagonista de la historia.