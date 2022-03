Nicolás Occhiato llamó en vivo a Flor Vigna por su nuevo tema y su respuesta lo sorprendió

Este miércoles, Flor Vigna estrenó su nuevo tema musical “Una en un millón” que habla de desamor. Pero al escucharlo, Nicolás Occhiato se sintió aludido por la letra de la cancón de su exnovia y quiso saber enseguida si estaba dirigido a él. El conductor de Nadie dice nada, el programa de radio que se transmite en distintas plataformas, llamó en vivo a la también bailarina para despejar sus dudas y la respuesta de la cantante lo dejó atónito.

La insólita situación se vivió este miércoles a la noche en el ciclo que conduce junto a Naty Jota, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde. Tras escuchar algunos fragmentos de la letra del nuevo hit que se lanzó en todas las plataformas digitales, Occhiato decidió tomar el teléfono y terminar con las especulaciones que se crearon en torno a la punzante letra del tema.

Flor Vigna y Nico Occhiato estuvieron juntos durante varios años donde hubo varias idas y vueltas

Después de varios intentos de comunicarse con su ex, finalmente ella accedió a atender el teléfono. “¿Qué haces? ¿Qué pasa?”, le contestó la bailarina, quien esperaba atenta las explicaciones de Nico sobre la decisión de llamarla a altas horas de la noche, mientras se transmitía una edición exclusiva del programa.

”Te llamo para desmitificar algo porque acá todos denuncian que me dedicaste a mí la canción”, dijo. “No entiendo nada”, aseveró la bailarina, que escuchaba atenta a las explicaciones de su ex. “Pero tenés que ver mi tema”, le advirtió y le pidió que la ayude con la difusión. “Sí, ya lo escuché. Lo vi. Por eso te llamo, dicen que me lo escribiste a mí”, lanzó el conductor sin tapujos. Ella, en tanto, retrucó: “¿Y vos qué pensás?”.

Nicolás Occhiato llamó en vivo a Flor Vigna para saber si le había dedico el última tema musical

Flor y Nico tienen una historia de amor de larga data: siete años de noviazgo, una dolorosa ruptura y posteriores reconciliaciones. “Éramos más amigos que novios”, dijo ella a principios del año pasado cuando confirmaron la separación definitiva. La también actriz ahora está de novia con Luciano Castro.

“Yo pienso que no, porque nunca te pedí la ubicación y no tengo una Ferrari”, se defendió él esta vez sobre la canción que presuntamente tendría algunas frases dedicadas. La cantante, por su parte, se percató de un detalle que su ex dejó al descubierto. “Me gusta que te sabés la letra”, le contestó sin responder a su pregunta. “No me estarías respondiendo”, retrucó. Sus compañeros en el piso recordaron en coro fragmentos de otro tema que lanzó la cantante. “Ese fue en mi gestión. Este otro lo escribió mientras yo estaba con ella”, aseveró. “Sí, él me decía: ‘este lo van a cantar en las canchas. Nunca nadie lo cantó”, sostuvo la ex Combate entre risas.

Flor Vigna contó que le dedicó una frase a Occhito en su nuevo tema musica YouTube

Sin embargo, sus compañeros insistieron en que querían saber si el tema que estrenó este miércoles efectivamente estaba dedicado a Occhiato. “No, no es para vos el tema, pero hay frases que podrían entrar tranquilamente. [Por ejemplo] Ni bella, ni bestia, pero fuiste alta gata. No es nada malo eso. Después, toda la parte más brava no, sabés que yo me la paso diciendo que siempre fuiste un amor conmigo, que la pasamos increíble. Después nos hicimos amigos […] y dijimos hasta acá llegamos”, resumió Flor.

Por último y para quitarse la intriga, el conductor le insistió en que revelara la verdad. “Entonces, ¿no es para mí el tema?”, repreguntó Nico esperanzado, pero la respuesta de la bailarina lo impactó. “Alto gato sí. Hay partes y partes. Hay una parte que dice: ‘busca un Fiat 600 y tenías un Ferrari’. Vos comías bien, eh”, expresó entre risas la bailarina y su comentario despertó la sorpresa de su expareja.