La pícara respuesta de Pablo Echarri cuando le preguntaron por el poliamor

Pablo Echarri y Nancy Dupláa componen una de las parejas más importantes del mundo del espectáculo. Casados desde 2007, tras siete años de noviazgo, a la fecha todavía se muestran muy amorosos entre sí. Afines ideológicamente, además, han trabajado juntos en algunas novelas y eso no atentó contra la relación. Son padres de Morena y Julián. En tanto, la actriz también es madre de Luca, fruto de su relación con Matías Martin.

Protagonista de la emblemática obra “Art”, Echarri fue interceptado a la salida del Multiteatro por la cronista Celina Hernández de Socios del espectáculo (eltrece) para hablar sobre su feliz vínculo con Duplaá. “La llama de la pasión con Nancy, ¿Cómo sigue viva después de tantos años?”, le consultó la periodista al intérprete de Montecristo y Los buscas de siempre, entre otras recordadas telenovelas.

Entre risas y bien predispuesto, el también productor respondió: “Y, tenemos unos trucos muy importantes. Vamos a escribir un libro donde vamos a contar un montón de trucos para utilizar que van a ser muy útiles, seguramente”. Intrigada, Hernández le repreguntó al actor si estaría abierto al poliamor, a lo que Echarri contestó: “En la cabeza, en la fantasía, el juego, puede ser algo fácil para nuestra generación, no tanto esa concreción. Somos grandes, nena. Mirá (muestra las canas). Dejanos que vayamos despacio. Aparte, el cuerpo no da para tanto, por otra parte. No es que responde al pique”.

Nancy Dupláa y Pablo Echarri en el último capítulo de La Leona. TELEFE

Asimismo, reveló que prueban variantes dentro de la sexualidad, pero confesó, siempre en tono de broma, que a veces tiene miedo de romperse un menisco o “joderse el codo”. A la vez, contó: “Pusimos un placard, pero solamente porque es bueno. Aparte, la altura del placard. Pasa que bueno, abajo hay que poner algo mullido, porque si no viene el tema del kinesiólogo, traumatólogo, y no da”, concluyó.

“Evolucioné”, dice sobre sus peleas en redes sociales

Muy activo políticamente y comprometido desde hace muchos años con el peronismo, el actor suele se ha visto envuelto en discusiones al respecto en Twitter con personas que piensan distinto a él, como El Dipy o Viviana Canosa. Sin embargo, en una reciente entrevista con Catalina Dlugi, confesó que ya no está interesado en dar ese tipo de batallas, y ponderó el rol de Nancy para sacarlo de esas situaciones indeseadas, y a la larga, inconvenientes.

“Voy evolucionando. También, tengo el láser en la frente de mi esposa, que cada vez que me peleo, me mira con cara de disgusto. Entonces, soy un tipo bastante intempestivo; ya de chiquito era famoso en el barrio por ser muy calentón, un pibe con la mecha muy corta... He hecho a lo largo del tiempo un trabajo de deconstrucción en ese sentido. Cada vez que yo ejercía ese sentimiento irrefrenable de querer hacer justicia desde lo verbal, de alguna manera a la larga también me traía muchos conflictos”, cerró.