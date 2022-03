La dramática historia de Floppy Tesouro: cuando nació fue entregada a otra familia

Florencia ‘Floppy’ Tesouro contó una dramática historia de su vida que sucedió a poco de haber nacido, cuando en la clínica fue cambiada por otro bebé. La modelo narró el suceso que pudo haberle cambiado la existencia para siempre en el programa televisivo de Moria Casán, que se mostró sorprendida con el hecho y comparó esa experiencia con una serie televisiva.

Tesouro estuvo como invitada el martes en el ciclo Moria es Moria (El Nueve), en el que Casán entrevista con su impronta transgresora a diversas figuras del espectáculo. Allí, la conductora le dijo a la modelo: “Estuve leyendo algo que yo no sabía y es que cuando naciste, por error te entregaron a otra familia. Yo me quedé muda. ¿Cómo que naciste y te entregaron por equivocación?”.

“Sí, te juro. Vos sabés que fue tremendo, me lo contó mi mamá de grande y yo dije ‘es joda’. No, no es joda. Es cierto”, contestó Tesouro. “En esa época no era como ahora”, agregó. Al escucharla, Moria le retrucó: “Decís ‘en esa época’ como si tuvieras 90 años”. Ante esto, la invitada se defendio: “Bueno, yo cumplo en cuatro semanas, el 4 de abril, 37 años, pero bueno, soy joven”.

Luego, continuó con su historia: “Cuando nací, costé mucho, 18 horas de preparto. Fue heavy, mamá estaba muy dolorida, entonces se quedó papá con mi prima en la clínica ayudando”.

En ese momento, Tesouro llegó a la parte más dramática de la historia: “Cuando mi prima me va a cambiar el pañal, porque mi mamá estaba dolorida, ¡Tenía pito! Entonces le dice a mi mamá, ‘esta no es Floppy’”.

Aunque el relato era impactante, la conductora del ciclo no pudo evitar reírse por la manera en que la modelo lo había narrado y bromeó: “Era una Floppy trans”.

“La cuestión que mi prima empezó a los gritos y yo me estaba yendo para Paraguay con una familia que decía ‘qué rosadita, qué divina’. Me llevaban, ¿entendés? Y mi mamá se quedaba con un varón que vaya Dios a saber de quién era. ¡Justo a tiempo!”, terminó la historia Tesouro.

“¿Y nunca supieron de quién era ese niño?”, preguntó Moria, todavía asombrada por la historia que acababa de escuchar. “Yo dije lo mismo, ‘¿nunca quisieron averiguar o ponerse a charlar con la otra familia?’”.

“Me da a This is us, la serie”, acotó la conductora, todavía sin salir de su sorpresa, y de esta manera relacionó la historia de la modelo con la serie dramática creada por Dan Fogelman, en la que ocurren con frecuencia este tipo de sucesos tan extremos como poco frecuentes.

“Muy This is Us, tal cual”, respondió entonces la modelo y terminaron el episodio entre risas. Como una continuidad del tema, sin embargo, un rato más tarde Moria destacó lo idéntica que era la madre de Tesouro a su hija. “Ahí sí que no hay posibilidad, ni hacer un ADN. Es igual”. Sin dudar, la invitada admitió: “Soy un calco de ella”.