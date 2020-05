Nicolás Riera y su inesperada confesión sobre las armas: "Me gusta disparar"

El ex Casi Ángeles confesó que tiene portación de armas y practica tiro Crédito: Instagram

Nicolás Riera sorprendió a todos con una confesión sobre las armas en la última emisión de Podemos Hablar . Ante la mirada atenta de Andy Kusnetzoff , el actor reveló que practica tiro en un polígono como una forma de entrenar y "relajarse". El conductor indagó sobre este particular hobby y el ex Casi Ángeles aseguró: "Tengo habilitada la tenencia de armas ".

Todo empezó cuando el conductor del programa de Telefe le preguntó a sus invitados - Sol Pérez , Gustavo "el Gato" Sylvestre , y Andrea Estévez - si alguna vez habían tenido un arma en sus manos, y Riera fue el primero en responder: "En filmaciones he tenido varias veces y además tengo tenencia".

"¿Tenés portación?", repreguntó asombrado Kusnetzoff. "No, tengo tenencia, no portación. Tenencia significa que la llevás desarmada al polígono para practicar y podés tirar, pero no la podés tener armada en la calle; eso sí sería portación", explicó el actor de 34 años, más conocido como "Tacho", por su personaje en la tira de Cris Morena.

"Me sorprendiste, la verdad no me lo esperaba", insistió el conductor del ciclo. "Es todo reglamentario y tiro bastante bien. Está bueno para entrenar, porque como actor tenés que saber disparar y dominar armas", continuó Riera.

Luego llegó el momento más tenso cuando Kusnetzoff le preguntó: "Pero, ¿te da placer disparar? ", y el actor contestó: "Hay algo de adrenalina y descarga. Después de tirar es como que te agarra sueño, estás muy relajado. ¿Alguna vez probaste?".

El periodista reconoció que una vez tuvo que usar un arma para una ficción, pero aclaró: "Me preocupa la gente a la que le da placer disparar". Y Riera cerró: "Hay una diferencia entre miedo y respeto. Está muy bien respetar algo tan importante, te entiendo, mi familia me dice que estoy loco, no quieren saber nada con este tema".