Qué se sabe de la muerte de Valentino Garavani

Este lunes 19 de enero se dio a conocer que murió Valentino Garavani. El diseñador de moda italiano, con una gran reputación a nivel mundial, tenía 93 años. Se trata del fundador de Maison Valentino, una de las casas de alta costura más famosas por su vanguardia y excelencia.

El comunicado con el cual se confirmó la muerte de Valentino Garavani Instagram

La noticia la dio a conocer la Fundación Valentino a través de sus redes sociales. “Nuestro fundador, Valentino Garavani falleció hoy en su residencia romana, rodeado de sus seres queridos”, escribieron en un posteo. Sin embargo, no se dieron detalles sobre el motivo de su fallecimiento.

“Su velatorio tendrá lugar en la Plaza Mignanelli 23, número 23, el miércoles y el jueves, de 11 a 18 horas. El funeral tendrá lugar el viernes en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, en Piazza della Repubblica 8 de Roma, a las 11 horas”, agregaron.

La vida y obra de Valentino Garavani

Valentino Garavani fue un diseñadorde moda italiano que vistió a grandes estrellas, como Anne Hathaway Vittorio Zunino Celotto - Getty

Valentino Clemente Ludovico Garavani nació el 11 de mayo de 1932 Voghera, una localidad italiana pequeña de la región de Lombardía. Desde joven mostró interés por la moda, lo que lo llevó a ser aprendiz de su tía Rosa y de la diseñadora local Ernestina Salvadeo. Con la ayuda de sus padres, a los 17 años se trasladó a París para estudiar en la École des Beaux-Arts y en la Chambre syndicale de la Couture Parisienne. Eso lo llevó a trabajar en casas de moda de gran tall, como es el caso de Jacques Fath, Balenciaga, Jean Desses y Guy Laroche.

En 1959, Valentino decidió fundar su propia casa de modas en la Via Condotti, Roma, con el respaldo de su padre y un socio. Sin embargo, saltó a la fama a partir de su relación de amistad con Jacqueline Kennedy, quien se volvió su musa y popularizó su ropa. Eso lo llevó a vestir por décadas a figuras más importantes de la élite internacional, desde Elizabeth Taylor y Nancy Reagan hasta Sharon Stone, Julia Roberts y Gwyneth Paltrow.

Valentino Garavani en el cierre del desfile de Alta Costura 2007-2008, el último que hizo antes de retirarse Getty Images

Hacia 1998, Valentino vendió su empresa, pero siguió dirigiéndola. No fue hasta 2008 que decidió retirarse de la alta costura, dejando un gran legado atrás. “El mundo de la moda está ahora arruinado”, dijo unos días antes de su último desfile al diario romano Il Messaggero. Y concluyó: “Me aburre continuar en un mundo que ya no me dice nada. Hay muy poca creatividad y demasiado negocio”.