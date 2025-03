Nico Riera recordó el día que Peter Lanzani le rompió la nariz y terminó en un quirófano

Nicolás Riera protagonizó uno de los grandes éxitos de Cris Morena. Con su personaje “Tacho” de Casi Ángeles (Telefe) cautivó a toda una generación que, hasta el día de hoy, recuerda con amor y nostalgia su interpretación. En las últimas horas, el actor visitó La Noche Perfecta (eltrece) y contó una anécdota muy poco conocida de aquella época que dejó a más de uno sin palabras.

Gastón Dalmau, Lali Espósito, Peter Lanzani, la China Suárez y Nico Riera protagonizaron Casi Ángeles, la telenovela de Cris Morena telefe

Sebastián Wainraich, el conductor del ciclo, trajo al presente el incómodo momento que vivió gracias a Peter Lanzani, su compañero de elenco, en una de las tantas presentaciones que la reconocida productora hacía tanto alrededor del país como en el exterior. “Peter Lanzani te rompió la nariz, ¿no? ¿Cómo fue?“, le preguntó.

Peter Lanzani y Nicolás Riera en épocas de Casi Ángeles

“Estábamos de gira en Rosario, en el estadio de Newells. Estábamos haciendo la tercera o cuarta temporada de Casi Ángeles. En un momento cantábamos los dos, yo me agachaba y él me saltaba tipo Rambo por arriba. No sé por qué nos plantearon esa (coreografía) porque era medio imposible", contó el actor.

Nico Riera y Gloria Carrá visitaron La Noche Perfecta (Foto: captura TV)

Sobre cómo se desencadenó la secuencia, el artista de 39 años relató: "Peter tenía un micrófono en una mano y tenía que saltar con la otra. Cuando salta se va un poquito de frente y con el taco me pegó en la nariz. Yo seguí cantando, pero sentí algo, empecé a soplar, pero seguí cantando. En un momento, miro a Willy Lorenzo, que era el guitarrista, y me hace un gesto de que me fuera del escenario".

Y completó: "Cuando salí tenía dos chorros de sangre que me salían por la nariz. Me la partió en cuatro pedazos. Me tuve que operar a la semana y seguimos grabando".

Otro de los momentos que marcaron la entrevista fue cuando el presentador le consultó sobre el trabajo por fuera de la actuación que no resultó. “¿Es verdad que para hacerte unos mangos en un momento duro de la vida... ¿Qué voy a preguntarte?“, comenzó Wainraich y él, entre risas, lo interrumpió: ”No me quemé“.

El trabajo desconocido de Nico Riera

Pero el presentador retomó su pregunta: “Vendiste fotos de tus pies, pero no te fue demasiado bien”. ”Pará, depende de qué punto lo mires. O sea, saqué 300 dólares“, señaló Nico Riera y explicó: “Me tuve que hacer un perfil, promocionarlo y todo. Dije, ‘acá hay un negocio’. Imaginate vivir de fotos de pies. Hay que hacerlo, hay que probarlo”.