Nicole Neumann, conocida defensora de los derechos de los animales, se mostró a favor de los activistas que entraron al campo de doma Crédito: Captura de TV

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de julio de 2019 • 18:50

La modelo Nicole Neumann se sumó a la polémica por los incidentes en la exposición rural de Palermo y se enfrentó con un gaucho que estaba en el campo de doma cuando un grupo de manifestantes veganos fueron atacados con rebenques tras irrumpir el espectáculo con carteles.

El cruce ocurrió en el programa de televisión Nosotros a la mañana, de El Trece, durante una entrevista al ruralista Pablo Trolessi. "Se metieron con los caballos a sacarlos para generar un control de la pista. Los hombres que estaban trabajando no entendían nada, no sabían qué pasaba. De repente se habían metido muchos tipos con carteles y no sabían que eran veganos", dijo Trolessi.

Neumann -que milita la defensa de los derechos de los animales- lo escuchó haciendo gestos de reprobación y le contestó: "Pero lo que no está bien es que arranquen con rebencazos, patadas y que pasen por arriba a las personas con el caballo. Porque hemos visto en las canchas de fútbol que personas entran desnudas o hay una manifestación, y no se los saca a pelotazos".

Nicole vs. Gaucho 01:47

Video

"La manera de hacer una manifestación o una protesta es molesta, pero es la forma de hacerse escucha. Nunca la forma de respuesta, o la solución, es la agresión", dijo la modelo.

Trolessi le dijo que los chicos "no fueron conscientes de los riesgos que tomaban" y Neumann le contestó que ninguno de ellos "se iba a imaginar que iban a ser echados a rebencazos".

Después del programa, Neumann escribió su descargo en Twitter: "Hay gente se proclama provida y después felicita un acto de violencia como sacar gente a rebencazos y el asesinato para consumo de carne de otros seres vivos".