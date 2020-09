Nicole Neumann se autoconvocó para el Cantando 2020 sin ningún tipo de filtro Crédito: Captura de pantalla

23 de septiembre de 2020 • 14:14

Nicole Neumann se autopostuló para el Cantando 2020 y chicaneó a la productora en vivo. "¿Cómo nadie me convocó a mi?", preguntó entre risas en medio de una entrevista a Jey Mammon. "Podríamos hacer el revival de 'Déjame soñar'", insistió, en referencia al tema que interpretó en 1995 para la tira Amigovios (eltrece).

El comediante dialogaba con todo el staff de Nosotros a la Mañana (eltrece) cuando el impensado reclamo de Nicole se robó toda la atención. "Jey, podés hablar en los pasillos de la productora y decir que nadie se acordó de llamar a Nicole, se durmieron", dijo con ironía el Pollo Álvarez.

"No me di cuenta de llamarla, además ella sabe que soy fanático. Y no es solo 'Déjame Soñar`, también tenemos 'No quiero estudiar', ese es un temazo", respondió en tono de broma Mammon.

Las risas se hicieron eco en el estudio hasta que Nicole retomó la palabra: "No entiendo cómo nadie se acordó. Se equivocaron, una cosa de locos".

En este contexto, Mammon reveló que cantará en la gala del trío junto a su compañera, Carla del Huerto y Andrea Rincón.