Mirtha Legrand cumple 99 años: cuál es el secreto en su alimentación para llegar espléndida a esa edad

A tan solo un día del cumpleaños número 99 de Mirtha Legrand, todo el mundo habla de su estado físico, de salud y mental. Se convirtió por lejos en la conductora argentina con más años en seguir vigente frente a un programa de televisión y todavía apuesta por continuar el ciclo una temporada más. En esa sintonía, el reconocido gastroenterólogo argentino, Facundo Pereyra, compartió mediante sus redes sociales el secreto de la alimentación de “La Chiqui” para estar espléndida.

El experto es famoso por hacer diferentes sugerencias en la plataforma virtual y hace especial hincapié en el consumo de alimentos saludables, que no sean ultraprocesados y que, además, se combinen con ejercicio físico.

El gastroenterólogo Facundo Pereyra recomienda comer vegetales y alimentos fermentados (Fuente: Instagram/@drfacupereyra)

Al hablar de Legrand, Pereyra dijo: “El secreto de Mirtha para llegar a los 99 es comer de todo, pero un poquitito. Es comer hasta un 80% y nunca reventar. Si comés más plantas, un alimento fermentado por día y evitás comer estas cosas (un helado) todos los días, vas a estar mucho mejor”. Asimismo, agregó: “Escapale a los alimentos ultraprocesados, como Mirtha”.

Así se prepara Mirtha Legrand para recibir sus 99 años

La diva de la televisión argentina organizó un festejo íntimo en la casa de su hija, Marcela Tinayre, como ya lo hizo en los anteriores. Se espera que haya un menú especial que la misma Mirtha Legrand encargó y que estará bajo la responsabilidad de la exclusiva empresa Schuster Catering. La decoración será provista por Ramiro Arzuaga, que trabaja con la familia para esta ocasión hace 10 años. En cuanto a los invitados, se espera la presencia de 40 a 50 personas, entre amigos y familiares.

En la transmisión del sábado 21 de febrero de La Noche de Mirtha Legrand (eltrece), la Chiqui contó al aire algunas de sus claves para alcanzar tal número y estar regia. En primer lugar, describió su situación como “un milagro”.

Al frente de su ciclo, que ya lleva más de 50 años, primero con los almuerzos y más tarde con las cenas, Legrand soltó: “Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”.

Mirtha Legrand en su programa del sábado 21 de febrero en la víspera de sus 99 años (Fuente: El Trece)

Ya en la mesa con sus invitados, la conductora indicó: “Mi médico, que es el doctor Guillermo Semeniuk, siempre me dice: ‘Usted es una persona sana’”, y tras una consulta de Dalia Gutmann sobre si realiza alguna rutina en específico para estar en ese estado, Legrand lo negó rotundamente.

“Hago kinesiología dos veces por semana”, recordó. “Lo hago en mi casa. Eso me hace bien. Soy ágil, no soy una pelmaza”, agregó con gracia. Además, descartó la meditación: “No sé cómo se hace”. “Soy entusiasta. Me gusta mi trabajo. Estoy pasando un buen momento en mi vida. Solo le pido a Dios salud. Ni dinero, ni bienestar: tener salud para hacer esta vida que me es tan grata”, sostuvo con esperanza.

Hacia el final de sus argumentos que demuestran su buena salud, Mirtha Legrand resumió: “Yo como de todo, poco. No tomo alcohol ni fumo. Duermo siete, ocho horas por día, pero con la radio puesta. No tomo pastillas para dormir, jamás. No tomo mate. Siempre pienso: “Voy a empezar”; hace más de 40 años que lo digo, pero ya estoy grande”.