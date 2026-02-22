Ricky Martin fue a un bar y su nombre estaba entre las personas que podían tomar todo gratis: el desopilante video

Hay que tener cuidado con lo que se desea, porque puede volverse realidad. En una cafetería de Miami, Estados Unidos, su dueña escribió una lista de famosos a los que les ofrecería bebidas gratis. Entre la celebridades que podrían acceder estaba Ricky Martin, pero lo que nunca imaginó la comerciante es que el mismísimo cantante puertorriqueño aparecería en su bar a reclamar su premio.

El divertido momento se conoció en redes sociales luego de la publicación del video filmado por Ricky, donde, entre risas, mostró la lista que estaba en un cartel del local, que tenía a varios artistas latinos y jugadores de fútbol americano. “Personas que pueden tener una bebida gratis: Bad Bunny, Pedro Pascal, Ricky Martin, Drake Maye y Sam Darnold”, decía el texto escrito a mano en un pizarrón.

El cantante se tomó con humor la situación

Al encontrarse en la lista, el cantante puertorriqueño no salió de su asombro y grabó un clip que se viralizó rápidamente. “Hey, ¡qué casualidad! Beso y abrazo, miren esto", dijo entre risas mientras señalaba su nombre en el listado. Al escuchar su voz, la dueña del local se acercó y se quedó atónita al ver a su ídolo en la fila para pedir una bebida. “Oh, mi Dios”, se le escuchó decir al encontrarse con el reconocido artista.

La reacción de la dueña del local

Tras ese divertido momento, Ricky se quedó en el local tomándose fotos con otros fans y, según contaron los presentes, se llevó un batido de mango. Este hilarante ida y vuelta demuestra una vez más que el cantante de Puerto Rico sigue siendo de los artistas latinos más queridos en todo el mundo y continúa teniendo un vínculo muy cercano con sus fans.

Ricky viene de ser parte del show del entretiempo en el Super Bowl LX

Cabe recordar que el intérprete de Livin’ la Vida Loca viene de ser parte del megashow que brindó Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl LX en San Francisco, donde dejó un fuerte mensaje sobre la defensa de la cultura latina en el mundo. Allí, Ricky interpretó una parte de la canción LO QUE LE PASÓ A HAWAii y regaló una escena que quedará en la memoria de todos.