Este jueves, Cantando 2020 cerró la ronda de género libre. La primera de las parejas en salir al escenario fue la compuesta por Jey Mammon y Carla Del Huerto. Después de que Moria Casán pusiera en duda su "vibra", el actor dijo que está todo bien con el jurado e ironizó: "Bajé la escalera con una vibra del carajo. Antes me levantaba de mal humor, pero ahora ya no".

Luego, contó que por la tarde se comunicó con Nacha Guevara para hablar sobre sus gatos: "Ella tiene a Poroto y yo a García y a López. Al primero, lo adopté junto a mi ex Adriano y cuando se fue se quedó conmigo. Al segundo lo tengo hace unos meses. Hacen muy bien", explicó.

La cantante, sumó: "Yo les tenía miedo, pero un novio mío, Micky Ronsini, apareció con uno que le cabía en el bolsillo de la chaqueta y no tuve alternativa. Lo llamé a mi hijo, que tiene gatos, para que me dijera qué tenía que hacer. Y me acostumbré. El gato se tiene que acercar a vos, no vos a ellos. A Poroto me lo dejaron tirado en la puerta hace dos años". Y explicó: "Con Jey queremos que se hagan amigos".

La conversación sirvió para que los presentes cuenten cuál es su preferencia: mientras Laurita Fernández se declaró más amiga de los perros, porque de chica un gato la rasguñó, Ángel De Brito se plantó en la vereda contraria.

Moria Casán, a su vez, contó que de joven tenía gatos, pero que con el tiempo comenzó a inclinarse por los perros. Karina "La Princesita" se confesó exclusivamente "perrera" y Oscar Mediavilla dijo ser neutral.

Luego, la pareja brindó una versión de "No ha parado de llover", el éxito de Maná. Tras escucharlos, Guevara (8) consideró: "Esta pareja tiene nivel y eso es buenísimo. Carla tiene un problema de dicción, me cuesta entenderle, presten atención a eso. No sé si me gustaron los arreglos, le hicieron perder sentimiento al tema".

"¡Qué buena vibra desde que bajaste la escalera! ¡Lo sentí! Si tengo que buscar qué es lo que hicieron mal, realmente no lo encuentro. Estuvo correcto y más, porque hubo sentimiento en los dos. Es bueno destacar un trabajo tan bueno", agregó Karina (10).

"A mí también me emocionó la buena vibra. Me gustó la actuación, me gustó cómo cantaron, los vi muy concentrados y muy bien", expresó a su turno Mediavilla, dueño del voto secreto durante esta ronda de ritmo libre.

Por último, Casán (7) indicó: "La pareja se está integrando. Ella lo está consiguiendo más que Jey. Cuando ella manda la voz muy aguda me dan ganas de ponerme la mano en el oído. Tienen que sacarse los prejuicios, ella se tiene que fijar más en su compañero. Y me pasó también que no entendía la letra en el principio".

