Noah Centineo: el actor que pasó de ser el novio de internet a caer en el olvido

En la industria cinematográfica, un día estás en lo más alto y al día siguiente puede que nadie se acuerde de vos. Muchos son los casos de actores que cayeron en el olvido después de ser grandes estrellas y formar parte de las películas y series más taquilleras del momento. Casos en el pasado reciente como los de Josh Harnett o Taylor Lautner, que tras unos años de plenitud terminaron en un segundo plano mediático. Algo similar le pasó a Noah Centineo, que tras llegar a ser considerado como el novio de una generación desapareció de la pantalla. Fue durante años uno de los rostros más populares entre los títulos de Netflix, pero poco a poco su fama se fue diluyendo.

Corría el año 2018 cuando la plataforma de streaming estrenó una película que fue un éxito: A todos los chicos de los que me enamoré . Esta comedia romántica protagonizada por Lana Condor y Centineo logró que ambos actores se convirtieran en el tema de conversación en redes sociales por su complicidad y su juventud. Los números lo confirmaban: él pasó de tener 300.000 seguidores en Instagram a 11 millones en menos de cinco días. Pero desde entonces, y teniendo en cuenta que ya han pasado siete años, estas cifras solo han aumentado hasta los 14 millones. Fue su boom profesional, algo que le ayudó a encadenar un proyecto detrás de otro en Netflix, pero a partir de 2022, el que era uno de los actores más deseados entre los rostros jóvenes pasó a situarse en un segundo plano, casi alejado de las grandes producciones.

“No tuve ningún problema en ser el novio de internet . Fue un momento realmente increíble en mi vida haber hecho algo que impactó a tantas personas diferentes en todo el planeta”, reconoció el intérprete en el blog Tudum de Netflix a finales de diciembre de 2024. Lo etiquetaron como “el galán de las películas con temática adolescente” y él no desaprovechó esa oportunidad para continuar con su proyección. Nunca se cerró a encarnar otros papeles, aunque tardó años en demostrarlo y protagonizar otras propuestas que nada tenían que ver con lo hecho hasta ese momento. Pero él ya estaba encasillado en ese tipo de personajes. “Desde que tenía 15 años, todo lo que hice fueron papeles de interés romántico con algunas pequeñas frases ingeniosas. Pensaba que tal vez todo lo que podía hacer era ser el interés romántico secundario de la protagonista”, señaló en una conversación con Men’s Health en 2022. Y añadió sobre su decisión de dar un cambio de rumbo: “Pensé que era bueno pasar de la comedia romántica al thriller de acción y comedia. Creo que es importante tener en cuenta lo que los fanáticos, por así decirlo, quieren verme hacer, porque son la razón por la que puedo seguir trabajando como lo hago. Si puedo encontrar una manera de unir lo que siento, lo que quiero hacer, lo que me apasiona y lo que a los espectadores les gustaría ver, esa es la línea que quiero seguir”.

Pero no todo sale como uno lo espera. Intentó por todo los medios combinar sus preferencias con aquellas de sus seguidores, pero el resultado no terminó de convencer: llegó a interpretar a un superhéroe e incluso a un agente secreto. Este fue el motivo de su casi desaparición: el público que consumía sus películas dejó de hacerlo y pasó de ser un actor recurrente para cada una de las novedades de las plataformas de streaming, hasta entonces exitosas, a encadenar proyectos que no convencían y que terminaban siendo uno más de la interminable lista de opciones. “A veces puede ser decepcionante, pero así es la industria . Hay que aceptarlo con calma. Sigo teniendo muy buenos sentimientos al respecto. Al fin y al cabo, solo estamos tratando de contar historias atractivas, y eso es un proceso creativo. Puede llevar mucho tiempo y, a veces, simplemente no funciona”, defendió el actor en Men’s Health.

En los últimos años, su presencia en pantalla fue casi anecdótica. Pasó de ser el galán a vestir el traje de superhéroe en Black Adam (2022), donde coincidió con Dwayne Johnson —”Está un 99% más presente que la mayoría de la gente. Dicen que no hay que conocer a los ídolos, pero con él eso no es cierto”, explicó en Vanity Fair—. Y, desde entonces, solo participó en dos producciones: The Recruit (2022) y Dream Scenario (2023). “Ahora tengo un poco de tiempo y el lujo de sentarme y elegir lo que haremos a continuación. Lo único que realmente estoy buscando son proyectos buenos y divertidos que hacer. No se trata realmente de este género o aquel, sino más bien de lo que se siente bien y divertido”, subrayó en 2023 en una conversación con The Hollywood Reporter.

Parece que este inicio de 2025 está llegando cargado de novedades en lo profesional. Este enero ha vuelto a la producción que le dio la popularidad, pero en este caso a su secuela, Besos, Kitty. Se trata de un simple y breve aparición, pero su vuelta como Peter Kavinsky ilusionó a los seguidores de la serie. En cambio, él, en declaraciones a People, reconoció sentirse “un poco abrumado”: “Es una franquicia tan querida que no querés ni tocarla”. Después de esta nueva oportunidad, confesó que no le importaría volver a hacer películas o series de este género: “En algún momento me gustaría. No sé si sería para jóvenes, pero sí quiero volver al género romántico”. Su objetivo es claro: “Trabajar con cineastas que amo y que creo que son increíbles. Simplemente, quiero seguir esa línea. Quién sabe a dónde nos llevará”.

Hasta que estas nuevas oportunidades laborales lleguen, Centineo va a continuar estando muy presente en los estrenos de este año. El pasado 30 de enero llegó a Netflix la segunda temporada de The Recruit, serie en la que interpreta a un joven abogado de la CIA que tiene como objetivo salvar al mundo. También estará presente en Warfare, producción que se estrenará el próximo 11 de abril en los Estados Unidos y que narra las memorias de Ray Mendoza como excombatiente en la guerra de Irak. Pero antes de este último estreno, el intérprete se convertirá en embajador de los premios del Sindicato de Actores, que se celebrarán el próximo 23 de febrero en Los Ángeles. Lo hará junto a la también actriz Sofía Carson. “Ejemplifican los valores más importantes de la profesión, sirven como modelos positivos para la próxima generación de artistas y utilizan activamente su plataforma para defender esfuerzos humanitarios y de servicio público”, explica el comunicado de prensa del sindicato. Serán los encargados de mostrar lo que hay detrás de cámaras y participarán en otras citas previas al gran día. Cabe recordar que el intérprete lanzó su compañía de producción, Arkhum Productions, centrada en proyectos de comedia y drama con énfasis en el comentario social.

¿Romance en puerta? Zoë Kravitz fue vista saliendo de un cumpleaños junto a Noah Centineo, en Nueva York Backgrid/The Grosby Group

Si algo pudo demostrar Centineo en estos años es su incansable intento por reflotar su carrera. Y parece que después de tanto esfuerzo, por fin, lo está consiguiendo. Quiere que su nombre vuelva a ocupar titulares por su trabajo [aunque esta semana fue noticia porque se lo vio paseando por Nueva York junto a Zoë Kravitz]. Ya sabe lo que es estar en lo más alto, pero también sabe lo que es renacer de sus cenizas y probar, sin miedo, otras propuestas que nada tienen que ver con lo que el público está acostumbrado a ver de él.

