Noelia Marzol habló sobre los desafíos de la maternidad y fue tajante: “No es ‘el lado B’, esto es ser mamá”

El 22 de diciembre del 2022, Noelia Marzol corrió a su perfil de Instagram para compartir uno de los momentos más felices de su vida con sus 2.3 millones de seguidores. Luego de meses de espera cargados de ansias y expectativas, nació Alfonsina, su segunda hija con Ramiro Arias. La pareja tuvo a Donatello en el 2021. Acostumbrada a mostrar su lado íntimo y vulnerable en las redes sociales, a un mes del parto, publicó una profunda reflexión sobre su nueva experiencia en la maternidad.

Después de varios años de relación, Noelia Marzol y Ramiro Arias decidieron que estaban preparados para tener un hijo juntos. Sin embargo, no llegaron fácilmente a esa conclusión. Desde el principio de la relación, ella dejó en claro que quería ser madre, pero él no compartía el deseo. No obstante, la bailarina estableció que lo haría igual y que su pareja podría involucrarse hasta donde quisiera.

“Nosotros lo habíamos charlado y estaba consensuado que Rami iba a participar en la medida que él quiera, porque uno no puede obligar a la otra persona a que cumpla un rol si no tiene ganas. Cuando ya estaba todo muy avanzado, dijo ‘no, esto hagámoslo juntos, formemos la familia’. Por suerte, probamos y el primer mes ya quedé embarazada”, reveló Marzol tiempo atrás, en Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio Ciudad).

Noelia Marzol y Ramiro Arias le dieron la bienvenida a Alfonsina a través de las redes sociales Instagram: @noeliamarzolok

Finalmente, en el 2021 recibieron a Donatello y, poco después, la integrante de Sex aseguró que ambos tenían ganas de sumar un niño más a la familia. Así, en junio del 2022 anunciaron que estaban nuevamente en la dulce espera, la cual terminó a finales de diciembre del mismo año con el nacimiento de Alfonsina.

“¡Bienvenida Alfonsina, te amamos gorda hermosa!”, escribió en el posteo de Instagram en el que anunció las buenas nuevas. Luego, detalló: “37 semanas y 3.03 kg. Parto vaginal inolvidable, con el apoyo incondicional de Ramiro Arias. Te amo amor, gracias por esta familia. Sos único”.

Noelia Marzol junto a Ramiro Arias y a sus dos hijos, Donatello y Alfonsina instagram @noeliamarzolok

Apenas un par de días después de que la beba cumpliera un mes, la modelo volvió a utilizar sus redes sociales, esta vez para reflexionar sobre la maternidad. Junto a una foto en la que posó con el maquillaje corrido, una toalla envuelta en la cabeza, la beba prendida a su pecho y el niño dormido al lado suyo, escribió: “Este no es el lado B, ¡esto es ser mamá!”.

Y continuó: “Les cuento el contexto de la foto. Yo había ido a trabajar con Alfi. Volví a casa y después de la rutina fui a dormir a Dona. A los 5 minutos de acostarse, se vomitó todo (encima mío por supuesto) así que me fui a dar una ducha rápida. En el medio, Alfo empezó a llorar de hambre y Dona de sueño... y mamá me llamó para preguntar cómo estábamos”.

La sentida reflexión de Noelia Marzol sobre la maternidad instagram @noeliamarzolok

“Ese momento que capturé para mostrarle, en el que estoy realmente sobrepasada, siento que identifica a todas las mamás y papás del mundo. Pero nada de lado B. Eso es maternar, como también materno cuando estoy trabajando, cuando me maquillo y visto para salir con amigas, cuando hago gimnasia”, agregó.

Para finalizar, expresó: “Ser mamá es el combo. Y todas las facetas conviven. Porque podemos y lo damos todo. Así que aunque desespere, siempre llego a la misma conclusión: amo ser mamá y asumo que algo tan maravillo tiene un ‘costo’”.

La publicación superó los 188 mil Me Gusta y recibió respuestas de parte de celebridades como Georgina Barbarossa, Iliana Calabró y Candela Ruggeri quien, semanas atrás, fue madre por primera vez.

LA NACION