Nora Colosimo debutó como angelita en LAM y sorprendió a Wanda, a Zaira y a sus nietos

Nora Colosimo pasó de acompañar durante años la exposición mediática de sus hijas a ocupar ella misma un lugar frente a cámara. Este martes, la mamá de Wanda y Zaira Nara debutó como “angelita” en LAM y no necesitó demasiado tiempo para meterse de lleno en los temas que rodean a una de las familias más mediáticas del país: habló de Maxi López, defendió a Wanda y fue contundente cuando Ángel de Brito le preguntó por la China Suárez.

Su incorporación había sido guardada bajo absoluto secreto. Durante los días previos, el conductor había adelantado algunas pistas sobre la nueva integrante del panel, pero Colosimo cumplió al pie de la letra con el pedido de no revelar nada. Ni siquiera sus hijas y sus nietos sabían dónde estaría esa noche.

“Vos qué me dijiste a mí: ‘No le digas a nadie’”, recordó Nora frente a De Brito una vez instalada en el estudio. “Si hay algo que tengo es palabra”, remarcó.

La flamante panelista estará en el ciclo los martes y jueves y llega al programa mientras Julieta Argenta transita su licencia por maternidad. “Vine a hablar de todo”, comentó para dejar en claro qué hará en esta nueva etapa, que la encuentra por primera vez sentada de manera estable en un panel televisivo.

Hasta ahora, Colosimo había sido principalmente una figura conocida por sus hijas. En los últimos meses, sin embargo, empezó a mostrarse más públicamente y a dar entrevistas. En agosto había contado a LA NACION que durante mucho tiempo había elegido mantenerse “al lado o detrás” de Wanda y Zaira porque no quería invadir el espacio profesional de ellas. “Me encanta, era mi sueño, hablo un montón, pero siempre estuve callada por respeto a mis hijas y su trabajo”, había explicado entonces.

La sorpresa de Wanda y Zaira

El secreto llegó a tal punto que Wanda habló con su madre apenas minutos antes de verla al aire. Según contó Nora en el programa, recibió el llamado cuando ya estaba en el camarín y tuvo que improvisar para que su hija no sospechara. “Me acaba de llamar y yo estaba en el camarín. Empecé a temblar. ¿Qué hago? ¿La atiendo?”, relató. Finalmente respondió y, cuando Wanda quiso saber dónde estaba, consiguió salir del paso: “Le dije: ‘Acá, en casa’”.

Cuando finalmente la vio sentada en el panel, Wanda compartió en sus redes parte del chat que mantuvo con Zaira mientras ambas intentaban reconstruir cómo su madre había logrado engañarlas durante todo el día.

Wanda y Zaira Nara intentaron reconstruir por chat cómo su madre había logrado ocultarles su debut en LAM: “Ahora cagamos, tenemos la prensa adentro de casa”, bromeó Wanda (Instagram: @angeldebritooki)

“¿Vos sabías?”, le preguntó Wanda. “Noooo”, respondió Zaira. Y enseguida agregó un detalle que hacía todavía más insólita la situación: “Es más, hoy me mostró unas botas que se compraba en Zara”. Wanda, todavía sorprendida por haber hablado con Nora apenas minutos antes, escribió: “Hablé hace dos minutos y ¿estaba ahí?”. A lo que Zaira respondió: “Yo también, me preguntó si las botas iban con pantalón blanco”.

Wanda y Zaira se enteraron en vivo del nuevo trabajo de su madre. Nora incluso había hablado con Wanda minutos antes desde el camarín y le hizo creer que estaba en su casa Instagram Nora Colosimo

El intercambio siguió entre desconcierto y humor. Zaira contó que le había pedido que su hija Malaika se quedara a dormir en la casa de Nora y enseguida quiso saber cómo sería su nueva rutina: “Pero, ¿qué días va?”. Wanda respondió con una frase que resumió el impacto de la noticia dentro de la familia: “O sea, ahora cagamos, tenemos la prensa adentro de casa”. “Nada la detendrá”, remató Zaira.

“Esta familia me sorprende cada día más”

La reacción de Valentino López

La sorpresa no quedó únicamente entre las hermanas. Wanda también compartió un video en el que registró cómo parte de la familia descubría en vivo a Nora convertida en angelita. Entre risas, la empresaria apuntó la cámara hacia su hijo, Valentino López, que miraba la televisión sin terminar de comprender qué hacía su abuela sentada en LAM.

“¿Por qué no lo contó?”, preguntó primero el hijo mayor de Wanda y Maxi López, genuinamente desconcertado por el secreto que había conseguido sostener Nora. Pero enseguida apareció otra inquietud: “¿Va a cobrar esto?”, dijo entre risas.

Colosimo es abuela de Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella, hijos de Wanda Nara, y de Malaika y Viggo, los hijos de Zaira Instagram Nora Colosimo

Valentino siguió mirando la pantalla durante unos segundos, todavía sorprendido por el nuevo rol de su abuela, y terminó lanzando una frase desopilante: “Esta familia me sorprende cada día más”.

La imagen de Nora como panelista parecía resultarle todavía difícil de procesar. “No la puedo ver ahí”, agregó, mientras Wanda, entre risas, continuaba filmando la reacción familiar.

El video terminó de mostrar la dimensión de la sorpresa que había provocado el debut: Nora no solo había logrado mantener la noticia lejos de los medios, sino también de sus propias hijas y nietos, que se enteraron al mismo tiempo que la audiencia.