Tenía 87 años: murió Norma Beatriz Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo, y “la organización” le rindió homenaje

Hace días, el miércoles 20, murió en los Estados Unidos Norma Beatriz Nolan, la única argentina coronada como Miss Universo.

Estaba radicada desde hace varias décadas en Miami, la ciudad donde se consagró reina de belleza el 14 de julio de 1962. Tenía su departamento sobre la avenida Collins. Vivía sola. Tras la muerte de su marido, un italiano de apellido Zanotti, decidió permanecer en los Estados Unidos cerca de su hija, Zita Norma Zanotti, y de sus dos nietos. Hasta hace poco, dirigió su propia librería.

Viajaba regularmente, dos veces al año, a la Argentina. Y en cada visita regresaba a Venado Tuerto, su ciudad natal, donde fue declarada Ciudadana Ilustre. Tenía una salud de hierro. El 22 de abril cumplió 87 años. “Vamos a llegar a los 100″, bromeaba con su amiga Ana María Cogorno de Pochat. Sin embargo, la muerte de su hermana Nancy, hace dos años, la derrumbó emocionalmente.

“Fue una mujer excepcional, de una calidez humana increíble, muy tranquila y muy medida. Una amiga fiel. Si bien vivía afuera, era muy argentina, y muy venadense”, recuerda Cogorno de Pochat.

La consagración

“¡Norma Beatriz... Norma Beatriz... // Como argentino yo me siento muy feliz!”, entonaba con muy buen ritmo a manera de cántico mirando a los ojos a nuestra Miss Argentina, Norma Beatriz Nolan, recién consagrada Miss Universo en Miami, el cantante Carlos Argentino, nombre artístico de Israel Vitensztein Vurm, intérprete de música tropical. Nacido en La Paternal, formó parte de la banda cubana Sonora Matancera. Fue conocido en el argot de ese ambiente como “El Rey de la Pachanga”.

Norma Nolan coronada como Miss Universo en 1962. Foto: Glamour Argentino

Aquel 14 de Julio de 1962 la fiesta de coronación se estaba llevando a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Miami Beach, Florida, Estados Unidos. Norma observaba profundamente emocionada al público presente y a los jurados que la aplaudían de pie. Estaba logrando el primer título de Miss Universo para la Argentina venciendo en la noche final a la islandesa Ann Geirsdottir (1ª finalista), a la finlandesa Anja Aulikki Havinen (2ª finalista), a la brasileña María Olivia Reboucas (3ª finalista) y a la china Helen Liu (4ª finalista).

Norma Nolan brilló en Miami como Miss Universo

Glamour Argentino, la página de Facebook que describe como pocos todo lo ocurrido en la historia de los certámenes de belleza nacionales y mundiales, aporta detalles desconocidos acerca de esa noche estelar y de nuestra reina: “Norma al igual que sus compatriotas Norma Cappagli (Miss Mundo 1960) y Mirta Massa (Miss Belleza Internacional 1967) fue la última en usar el modelo de corona que le colocaron cuando ganó. Obtuvo 15 mil dólares entre premios, efectivo y distintas becas. Trabajó en muchas campañas junto a Norma Cappagli, su colega argentina distinguida Miss Mundo dos años antes en Londres”.

Norma se cansó de hacer publicidades: desde café hasta aerolíneas

El especialista continuó explicando cómo fue el derrotero de Miss Universo: “Después de viajar por muchos países del mundo y entregar su corona, Norma regresó a Buenos Aires y continuó trabajando como modelo. Se casó en 1966 y tuvo una hija llamada Zita Norma Zanotti. Luego de participar como jurado durante la elección de Miss Universo en 1969, se alejó del mundo de la moda y la televisión y poco se supo sobre su vida privada. Apenas que se radicó en Miami, donde instaló una librería. Increíblemente, fue la única Miss Universo latinoamericana que no participó del programa homenaje que realizó en 1997 Susana Giménez, donde las reinas de belleza fueron entrevistadas y homenajeadas”.

Para ser Miss Argentina le ganó a Zulma Faiad

Norma, descendiente de irlandeses e italianos, nació el 22 de abril de 1938 en Venado Tuerto, Santa Fe, y luego de estudiar secretariado empezó a trabajar como modelo televisiva. Tuvo el honor de que la distinguieran como Ciudadana Ilustre de Venado Tuerto, su amada ciudad.

Norma Nolan es la cuarta participante de la fila y Zulma la última: el concurso de Miss Argentina la catapultó

Para llegar a ser Miss Universo, antes se coronó Miss Argentina: fue el 1° de Julio de 1962 en el salón de actos del Club Español con la participación de 19 jóvenes seleccionadas para la final. “Los miembros del jurado designados resultaron: Benjamín Solari Parravicini, María Fernanda Cartier, Lino Palacios, Martha Wenstein, Jaime Jacobson y Conrado Diana, entre otros. La conducción y coordinación estuvo a cargo de Jean Cartier, creador de los certámenes de la mano de su mujer”, rememora Marcelo González, historiador experto en torneos de belleza, y completa: “Tras los desfiles en vestidos de noche y de baño, fueron seleccionadas siete finalistas: María del Carmen Merino, Noemí García, Norma del Valle Leguizamón y Mella, Norma Beatriz Nolan, Isabel Laura Riccio, Rosa Boldori y Zulma Faid, luego estrella del espectáculo nacional. Tras el último desfile en la pasarela se consagró como segunda princesa a Isabel Laura Riggió (Miss Capital Federal). Como primera, Norma del Valle Leguizamón y Mella, de 21 años, quien también obtuvo el título de Miss Elegancia y fue la Reina de la tevé en 1958. Finalmente para Miss Argentina se impuso la belleza de Norma Beatriz Nolan, de 1,69 metros de estatura y 89-63-91 como medidas. Trabajaba como modelo profesional en la Ciudad de Buenos Aires desde los 20 años”.

Norma Nolan y una belleza multiplicada: el mundo la conoció por su carrera como modelo

Zulma aquella noche consagratoria no logró el ansiado primer puesto. Pero ese concurso fue clave para desarrollar una carrera híper exitosa hasta la actualidad, donde continúa siendo una de las artistas destacadísimas de la historia del cine, la radio y la televisión.

La corona que llevó Norma Nolan no volvió a utilizarse en un certamen de Miss Universo

En 2018, Marcelo González intentó cumplir su sueño de hacerle un reportaje a Norma para Glamour Argentino: le hizo llegar unas palabras donde le pedía amablemente charlar con ella acerca de su vida, siempre muy reservada.

"Para Marcelo con aprecio. Norma B. Nolan. Miss Argentina. Miss Universo 1962". La carta manuscrita que le envió al experto argentino en certámenes de belleza

Y ella le respondió de puño y letra de manera más que cordial el 12 de noviembre de ese año: “Estimado Marcelo, gracias por sus lindas palabras. Puedo ver que usted tiene un hobby muy lindo, lo felicito. Mi experiencia de Miss Universo fue maravillosa y me sentí muy orgullosa por mi país. Han pasado muchos años. Yo ya cumplí 80 y los recuerdos se han esfumado, por lo tanto, entrevista no, lo lamento. Le mando la foto firmada que me pidió. Un abrazo”. Y cerró con una dedicatoria: “Para Marcelo con aprecio. Norma B. Nolan. Miss Argentina, Miss Universo 1962″.

Norma Nolan, de puño y letra: la carta que le escribió al fundador de Glamour Argentino

Con la colaboración de Miguel Braillard