Canciones y videos para escuchar y mirar ahora: Lady Gaga, Las Pelotas y más

Esta semana hubo lanzamientos de Lady Gaga, Las Pelotas, Rosalía con Travis Scott, Louta, Bandalos Chinos, Nathy Peluso y The Flaming Lips

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 30 de mayo de 2020 • 10:41

Lady Gaga - Chromatica

Suena como: pop HD

Ideal para: ejercitar el optimismo

Como parte de un proceso de reconstrucción personal, el esperado sexto disco de Lady Gaga es una entrega deliberadamente bailable. En un regreso al género después de su disco Artpop de 2013, Chromatica , que inicialmente iba a ser editado el pasado 10 de abril, es un trabajo de corte optimista en donde celebra el dance-pop, el tecno y el house trabajando junto a figuras de la EDM como como Skrillex, BloodPop, Burns, Axwell y Tchami. En estos 16 nuevos tracks, Gaga exuda sus frustraciones y dolores en lapsos adherentes y brillosos, junto a una selección de invitados como Ariana Grande ("Rain on Me"), el grupo de K-pop Blackpink ("Sour Candy") y Elton John ("Sine From Above").

Rosalía y Travis Scott - TKN

Suena como: reggaetón mixto

Ideal para: musicalizar una revuelta nocturna

Rosalía y Travis Scott vuelven a unir fuerzas. Después de que la española aportara en la versión remix de "Highest in the Room", ahora Scott devuelve gentilezas en "TKN", el tercer sencillo del año después de "Juro qué" y "Dolerme". En este reggaetón de atmósfera nocturna y tensa, que tiene su videoclip protagonizado por decenas de niños (producido por el sello discográfico CANADA y dirigido por Nicolás Méndez, al igual que los videos de "Pienso en tu mirá" y "Malamente"), Rosalía le rinde homenaje a Pedro Almodóvar, con el que ha trabajado en su último largometraje Dolor y gloria , cuando canta "vestida de negro, como Kika", en relación a su película Kika de 1993.

Louta - 2030

Suena como: un patchwork mental

Ideal para: un lapso de hiperquinesia

En sintonía con su breve obra, Louta sigue flameando y alimentando su experimental modo de abordar el pop del siglo XXI. En 2030, este tercer disco, producido a la distancia junto al ex Calle 13, Eduardo Cabra (entre los créditos también aparecen Alizzz, Nico Cotton, Orodembow y Mauro De Tommaso), es un recorrido variopinto que toma elementos del rap, el trap, el pop, el reggaetón, el rock y el funk. Por ahí, Jaime James avanza como un canalizador de observaciones mínimas, más interesado en la búsqueda de hallazgos sónicos y líricos, que en la urgencia de dar con hits instantáneos de la talla de "Ayer te vi", uno de los picos gravitacionales de Enchastre , de 2018.

Bandalos Chinos - Mi manera de ser

Suena como: retro-pop

Ideal para: musicalizar el encierro

En un simple doble como adelanto de su próximo disco, Bandalos Chinos expone las dos caras de un mismo plan: "Mi Manera de Ser" es un pop-rock vigoroso que linkea hacia el rock de los 80, con pianos y guitarras expansivas, y guiños a Charly y Queen por igual; y "AYNMG" es una balada hogareña y melancólica, donde todo el efecto recae en la voz aflautada y cálida de Goyo Degano. Las dos canciones, acompañadas por un mismo video realizado por Tomás Terzano, fueron grabadas en enero pasado en los estudios Sonic Ranch de Texas bajo la producción de Adán Jodorowsky, también productor de Bac h, el último disco de Bandalos Chinos editado en 2018.

Nathy Peluso - Buenos Aires

Suena como: R&B otoñal

Ideal para: una merienda en el balcón

En su nuevo simple, sucesor del portentoso "Business Woman", Nathy Peluso le rinde homenaje a su ciudad natal. Aunque fue grabada a finales de 2019, "Buenos Aires" encaja a la perfección con la situación de confinamiento. "¿Qué pasará allá afuera? Comencé a acostumbrarme a ese ruido de la vereda. Puedo rebobinar, y poner pausa a lo que suceda, pero a las 3 de la mañana todos nos miramos cuando llueve en la ciudad", canta Peluso entre la nostalgia y la tristeza. En el video, grabado desde su cuarentena en España, se mezclan imágenes de Buenos Aires y archivo familiar donde se la puede ver junto a su familia, comiendo y jugando, con apenas cinco años.

Las Pelotas - Nunca te jugaste - En casa

Suena como: fogón de masas

Ideal para: tu cancionero doméstico

A poco más de dos meses de la salida de Es Así , su decimoprimer disco, Las Pelotas lanza una versión hogareña de "Nunca te jugaste", el track número cuatro de Despierta , su octavo disco lanzado en 2009. Con los integrantes tocando desde sus respectivas casas, esta versión reposada, con cajón peruano, piano, guitarra y bajo, le agrega un plus de nostalgia desde el porte de guerrero sabio de Germán Daffunchio. Los créditos de todo esto quedan en familia: el audio a cargo de Uriel Mckern y el video a cargo de Juan Daffunchio.

The Flaming Lips - Flowers of Neptune 6

Suena como: pop onírico

Ideal para: un lapso de lisergia doméstica

En su primera canción del 2020, The Flaming Lips sella colaboración con la cantante de música country estadounidense, Kacey Musgraves, en "Flowers of Neptune 6", una balada pomposa de dream pop, orquestada y llena de matices. Todavía se desconoce si la canción, que cuenta con un video dirigido por el mismo Wayne Coyne junto a George Salisbury, formará parte de un nuevo disco de la banda o si se trata de un single individual. El último álbum del grupo fue King's Mouth: Music and Songs de 2019, además de la colaboración junto a Deap Vally titulada "Deap Lips", publicada este año.

Textos de Juan Barberis