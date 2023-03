Nuevo round: aseguran que Hailey Bieber imita a Selena Gómez y hay pruebas

escuchar

“Cada vez que me inspiro en algo, lo transformo para volverlo mío”, dijo alguna vez Hailey Bieber y las redes sociales no lo olvidaron. Luego de que la modelo empezara a formar parte de la vida de Justin Bieber de la noche a la mañana, la tóxica relación entre el cantante canadiense y Selena Gomez se convirtió en el triángulo amoroso juvenil más controversial de los últimos años que ni siquiera acabó con la boda de la -entonces- nueva pareja.

Ahora, una nueva teoría conspirativa en contra de la modelo empezó a ganar terreno en redes sociales: Hailey está obsesionada con Selena hasta el punto de querer copiar cada parte de la vida de la fundadora de Rare Beauty. Verdad o no, acá recopilamos todas las pruebas virales que aparentemente lo confirman.

Desde que Hailey se casó con Justin en noviembre del 2018 (el mismo año en que él terminó con Selena), se convirtió en la ‘indeseada’ número de los “Jelenators”. Hasta el momento, lo único de lo que se le acusaba a Hailey era de interponerse en la relación de Justin y Selena, pero hace poco, el escándalo volvió a cobrar vida luego de que un polémico rumor alimentado por miles de usuarios de TikTok empezara a convertirse en una posible verdad: ¿Imita a la cantante? Sacá tus propias conclusiones con las contundentes pruebas que, de ser ciertas, pondrían en un serio aprieto a la rubia.

Rhode vs. Rare Beauty

Ambas mujeres tienen su empresa de cosméticos (Fotos Instagram @rhode /@rarebeauty)

Quizás, la coincidencia más similar y sutil entre ambas: una marca de belleza. En el 2020, Selena Gomez lanzó Rare Beauty, su propia línea cosmética basada en la inclusividad y sostenibilidad que debutó en el mercado con éxito. Sin embargo, dos años después, Hailey hizo lo mismo. Creó Rhode, una línea de cosméticos de belleza enfocados en fortalecer la barrera protectora de la piel a través de sus productos. La coincidencia empieza a ampliar su rango y perder consistencia luego de que otras celebridades se sumaran a esta nueva tendencia.

El programa de cocina

Selena lanzó su programa de cocina y Hailey la siguió (Captura video)

A mediados del 2020, en plena cuarentena, Selena lanza su programa de cocina Selena + Chef en HBO Max. Una serie donde la cantante protagonizaba una serie en su propia casa y sin guion. La espontaneidad del novedoso proyecto donde Selena invitaba en cada episodio a un chef para que le enseñe a cocinar llamó tanto la atención (recibió 100% de calificación aprobatoria en Rotten Tomatoes) que fue renovada hasta por 4 temporadas que se extendieron hasta el 2022. Ese mismo año, apenas dos o tres meses después de su última temporada, Hailey lanzó su propio show de cocina What’s in my kitchen? en su canal de YouTube con el mismo formato: grabación en casa y juegos de cámaras personales similares.

Y esta no fue la única coincidencia sobre el programa. Primero, el “Oki Dokey” de Selena, una frase que repetía tanto sin darse cuenta de que añadió la dinámica del jarrón, donde depositaba un dólar por cada vez que la repetía. En su propio programa, Hailey también se apropió de esto al mencionarlo en varias ocasiones. Segundo, la invitación de la abuela al programa. La cantante presentó a su abuela en el programa para que le enseñe a preparar una de sus recetas. Cual espejo, la modelo hizo lo mismo con la suya en su show.

El tatuaje de “G”

Los rumores empiezan a cobrar más fuerza cuando los internautas descubren que Hailey tenía exactamente el mismo tatuaje que Selena: una “G” cursiva en la misma fuente y en el mismo lugar detrás de la misma oreja. Mientras la artista se había tatuado la “G” en honor a su hermana menor Gracie. La esposa de Justin, en señal de apoyo a la hija enferma de un pastor cristiano al que ella y su pareja era muy cercanos.

Las frases gemelas

(Captura video)

No solo los proyectos son los únicos que se asemejan, también el discurso. De acuerdo a usuarios de las redes sociales, la situación se empezó a volver extraña luego de que Hailey empezara a imitar frases memorables que Selena mencionó en entrevistas pasadas. Una de ellas fue la referente al cambio de la forma del cuerpo.

En junio del 2021, Selena habló sobre su peso en la serie Life in looks de Vogue, donde analizó sus looks más recordados. “Fluctúo mucho con mi peso. Y recuerdo esta noche específicamente, no me sentía bien con mi cuerpo. Entonces, lo que fue realmente sorprendente fue que tuve la oportunidad de trabajar en el vestido que se ajustaba a mi cuerpo. No tengo que tener esa forma de cuerpo de 19 años, porque no lo soy”, señaló.

Al poco tiempo, Hailey apareció en el podcast de Addison Rae y habló sobre sus propias inseguridades físicas. Lo más extraño es que usó exactamente la misma edad a la que Selena se refirió (19). “Estoy acostumbrada a ver comentarios sobre mi cuerpo como modelo. Sobre todo especulan si estoy embarazada o no. Ya no tengo 19 años. Tengo 24 y siento que mi figura se modificó mucho. Incluso más en este último año”, fueron las palabras que utilizó.

Si esa frase no es lo suficiente similar, pues hay otra mucho más extraña. Durante diversas declaraciones que datan de muchos años atrás, Selena reveló que lo que más le gustaría que el mundo conociera es ‘su corazón’, una respuesta que sin duda caló en sus fans por la inusual elección de palabras. La tierna frase se convirtió en una mala señal cuando, años después, durante el Tonight Show de Jimmy Fallon que Hailey usa la misma frase para explicar cómo se sentía a raíz del lanzamiento de su docuserie de YouTube Justin Bieber: Seasons. “Siempre tuve esta batalla constante donde decía ‘Sólo deseo que el mundo conozca mi corazón”, fue la frase que utilizó la modelo.

Los looks gemelos

(Fotos Instagram @haileybieber, Fer Cabello)

Por último, pero no menos importante: los looks. Sí, puede parecer loco que la ahora considerada fashion icon del momento haya tenido una etapa oscura donde imitaba diversos atuendos que en principio lució Selena. Si bien en el 2015 fue cuando se vio por primera vez a Hailey imitando un bikini negro de la cantante, no fue hasta el 2017 que las coincidencias se volvieron particularmente extrañas.

Selena llevó un vestido rosa de cuello y mangas en la fiesta de Harper’s Bazaar del 2017. Dos años después, Hailey usó uno similar en la MET Gala. La exnovia de Justin llevó un atuendo negro con transparencias en los AMA 2015. Dos años después, la actual pareja lleva uno prácticamente igual durante la Semana de la Moda en París.

En el verano del 2018, Selena fue captada con un vestido celeste con estampados florales. Dos años después, Hailey lució un vestido prácticamente igual en una publicación en redes sociales. A finales del 2018, la morocha llevó un look desenfadado de jeans y sudadera gris de Balenciaga. Días después, la rubia usó la misma polera con un look similar. En enero del 2020, Selena llevó unos brillantes aretes durante el estreno de Dolittle. Un mes después, Hailey llevó el mismo par durante la Semana de la Moda en París.

Luego de haber visto todas estas similitudes, ¿será sólo una coincidencia o realmente Hailey imita a Selena? Dejamos las especulaciones y posibles sentencias a las redes sociales, donde todo el drama nació.

El Comercio (Perú)