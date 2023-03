Willem Dafoe, entre las 20 cachetadas de Emma Stone y su insistencia por convertirse en el Joker

escuchar

Podría decirse que, literalmente, Willem Dafoe es de esa clase de actores que no dudan en ponerle el cuerpo a su trabajo. Al menos, así lo definió el laureado realizador griego Yorgos Lanthimos, director de su próxima película, And. Y aquella aseveración fue refrendada por su coprotagonista, Emma Stone.

Según explicó el director en un perfil sobre el actor publicado esta semana por The New York Times, Dafoe “se motivaba a sí mismo en el set”, y asistía incluso cuando no era necesaria su presencia. Como ejemplo, el realizador de La favorita reveló que Willem se dejó abofetear unas 20 veces por Emma para que una escena resultara más genuina, aunque su personaje estaba fuera de cuadro.

“Eso es lo que un director realmente espera de los actores: que se involucren y quieran ser parte del proyecto más allá de lo estrictamente formal. Que quieran estar ahí”, indicó.

Stone, a su vez, aseguró que su colega es “lo opuesto” a otros actores con los que le ha tocado trabajar a lo largo de su carrera. “ Él no es de esos que tienen ese instinto de llamar todo el tiempo la atención, como si dijeran: ‘¡Mirame! ¡Mirame! ’”, indicó. Y agregó: “Muchos de los colegas con los que me tocó relacionarme laboralmente mantuvieron esa actitud, pero quizá hayan cambiado, porque de un tiempo a esta parte muchos en el último tiempo pasaron del ‘yo’ al ‘nosotros’” reflexionó la actriz, en referencia a los grandes cambios que se viven en Hollywood desde que estalló el movimiento #MeToo.

El mismo Dafoe habló de su propia transformación a la hora de encarar sus obligaciones laborales: “Cuando empezás a trabajar, usás la actuación como un medio para sobrevivir. Y luego, se convierte en algo espiritual: de encontrar tu conexión con todas las cosas”, aseguró.

SI bien la película ya terminó de filmarse, su trama se mantiene en el más estricto secreto. Lo que sí se sabe es que la dupla protagónica fue tan contundente que Lanthimos los convocó para que encabezaran su próximo film ambientado en la época victoriana Poor Things, basado en la novela de Alasdair Gray de 1992, que cuenta la historia de Belle Baxter, una joven a la que un científico excéntrico le devuelve la vida.

Pero más allá de permanecer muy activo, Dafoe no logra sacarse de la cabeza la idea de ponerse en la piel del malvado más malvado de DC: el Joker. Desde hace años, cada vez que puede manifiesta su deseo, y esta semana lo hizo de nuevo, cuando participó como invitado en el programa televisivo de Jimmy Fallon.

Allí, cuando el anfitrión le consultó sobre los miles de usuarios que dejan en las redes sus comentarios a favor de verlo interpretar al icónico enemigo de Batman, Dafoe se sinceró: “Hablé sobre eso con Warner Bros… Les presenté una idea hace un tiempo. Pero no pasó, así que…”, indicó, encogiéndose de hombros.

Ante el asombro de Fallon, Dafoe agregó: “ No es que se los propuse formalmente. Se los dije al pasar. Lo mencioné en una entrevista y luego apareció en Internet. Creo que sería interesante verme al menos como un ‘Joker impostor’, como alguien que se burla del personaje ”.

Aquella idea llevó a un usuario a realizar un video en el que se lo ve interpretando al villano que obtuvo más de 3 millones de reproducciones en YouTube. “Hay algo interesante sobre pensar en que haya una suerte de falso Joker”, le dijo en su momento a GQ. “Así que podría ser posible, no que se pelearan entre sí, pero sí que alguien diga que es el Joker aunque en realidad no lo es. Eso abre la posibilidad de una historia interesante, sobre todo si tenés al Joker de Joaquin Phoenix, y luego a alguien imitando lo que él hizo. Fantaseo con eso”, reveló en su momento.

