El castigo virtual que Hailey Bieber y Kylie Jenner recibieron por haberse burlado de Selena Gomez

Desde hace unos días, una nueva guerra entre celebrities está dando la vuelta al mundo. ¿Qué pasó? Las modelos Hailey Bieber y Kylie Jenner se burlaron de un posteo de Selena Gomez (en el que mostraba sus cejas perfiladas) y los usuarios salieron a defender a la cantante con una drástica decisión: dejar de seguirlas. Mientras que la mujer de Justin Bieber perdió miles de seguidores, la más pequeña del clan Kardashian sufrió una baja de casi un millón.

Todo comenzó hace unos días atrás cuando la exchica Disney destronó a Jenner del podio de Instagram. Hasta el momento, la empresaria e influencer era la estrella femenina más seguida en redes, pero los 391 millones de seguidores de Gomez terminaron con este título del que tanto disfrutaba. Y, como era de esperarse, su reacción no tardó en llegar, la millonaria aprovechó un video que la cantante compartió en TikTok para mostrar su enojo.

En el clip, se la ve a Selena mostrando sus cejas laminadas (una técnica que se usa para levantar y alisarlas con la ayuda de una solución química) mientras confiesa que “por accidente” las peinó demás, lo que provocó un resultado inesperado. Tiempo después, la dueña de Kylie Cosmetics publicó una historia de Instagram también mostrando sus cejas laminadas y con una irónica pregunta sobre ellas: “¿Fue un accidente?”.

Sin embargo, esto no fue lo único. Kylie decidió ir por más cuando compartió una captura de pantalla de su videollamada con Hailey Bieber (eterna rival de Selena por su relación con Justin Bieber), en donde ambas mostraban sus cejas. Esta situación no solo hizo reaccionar a los fans de la actriz (que inmediatamente entendieron que se trataba de una indirecta para su ídola) sino que los propios usuarios de Hailey y Kylie tomaron una drástica decisión: dejar de seguirlas. Según diferentes medios norteamericanos, la primera perdió alrededor de un millón de seguidores mientras que la segunda los perdió de a miles.

Si bien la intérprete de “Lose you to love me” no se ha pronunciado al respecto sí lo hizo a través de un contundente hecho: anunció su retiro temporal de las redes sociales, solo dos días después de convertirse en la mujer más seguida. “Borré esto una vez porque pensé que tal vez era demasiado, pero eh... (tomaré un descanso de redes sociales)”, escribió en Instagram la actriz de Los hechiceros de Waverly Place el pasado 23 de febrero junto a una fotografía donde se la ve bebiendo un cóctel.

E inmediatamente explicó: “ Voy a tomarme un descanso de las redes sociales porque esto es un poco tonto y tengo 30 años. Soy muy vieja para esto. Pero los amo mucho y los veré más temprano que tarde. Voy a tener que tomarme un descanso de todo”.

Es que no es la primera vez que Selena Gomez sufre de ciberbullying en las redes . Durante una entrevista con Vanity Fair, la artista ya había reflexionado sobre la toxicidad de este mundo virtual. “La gente me puede llamar fea o estúpida y no me interesa. Pero hay personas que entran en mucho detalle. Escriben párrafos que son tan específicos y mezquinos. Lloraba constantemente. Todo el tiempo tenía ansiedad... ya no podía más. Fue una pérdida de tiempo”, reveló.

Tras esta inesperada decisión, la menor de las hermanas Jenner-Kardashian salió a defenderse y aclaró que su posteo no era dedicado a la actriz y que todo fue un malentendido de los internautas. “Esto es una exageración. No hubo burla hacia Selena nunca, ¡y no vi las publicaciones de sus cejas! Están inventando algo de la nada. Es una tontería” , dijo en TikTok. A lo que Selena respondió: “De acuerdo con Kylie Jenner. Todo es innecesario. ¡Soy fan de Kylie!”. Sin embargo, la dueña de los más de 390 millones de seguidores (al día de hoy) no solo volvió a tener actividad en sus redes sino que fue vista dando “likes” a algunos comentarios que tildaban a Hailey y Kylie de “chicas agresivas”.

¿Enemigas íntimas?

En octubre pasado, Selena Gomez y Hailey Bieber posaron juntas en la Academy Museum Gala de Los Ángeles https://twitter.com/ghostvofyou

A raíz de todo este escándalo, la supuesta enemistad entre Selena Gomez y Hailey Bieber volvió a cobrar fuerza. La rivalidad comenzó en 2018 cuando Justin Bieber se casó con la modelo tan solo seis meses después de haberse separado de ella. Y si bien siempre intentaron desmentir los rumores (tal como ocurrió en octubre pasado cuando fueron fotografiadas juntas en la Academy Museum Gala de Los Ángeles), los conflictos entre ellas son moneda corriente. Es más, dicen que cuando Selena y Justin eran novios, Hailey era una gran fan del cantante y solía tuitear sobre ellos, obsesionada con la relación.

Selena Gomez y Justin Bieber comenzaron a salir en 2009 y su romance duró varios años, pero con muchas interrupciones Archivo

Justin Bieber: el rey de las cancelaciones

Justin Bieber lo hizo otra vez. El cantante acaba de suspender el resto de los shows de su gira Justice World Tour que tenía previstos para este mes en Europa. Si bien la noticia causó un gran revuelo entre sus fans, tampoco los tomó por sorpresa, ya que el canadiense viene suspendiendo su agenda debido a su enfermedad de Ramsay Hunt.

Justin Bieber volvió a suspender sus shows por Europa tras sufrir una parálisis facial

La noticia de que “todas las fechas restantes de su gira están canceladas” -esto incluye países como Reino Unido, Francia, Polonia, Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca y República Checa- fue comunicada por la página oficial, asegurando que cada fanático recibirá el reembolso correspondiente por sus entradas. Lejos de enojarse, los seguidores del intérprete de “Yummy” entendieron la situación y le enviaron sus muestras de apoyo y cariño.

“La curación es lo primero” , decía Bieber a finales de 2022 cuando también debió cancelar su visita a Sudamérica, incluida la Argentina. Con esta frase, el artista pop se refería a su síndrome de Ramsay Hunt, una patología que surge a raíz de la complicación de una culebrilla y que puede provocar parálisis facial. De hecho, fue en el video que grabó en sus redes para comunicar la noticia que vimos cómo su ojo derecho no paraba de parpadear mientras el lado derecho de su rostro permanecía inmovilizado.

Justin Bieber contó que sufre una parálisis en la mitad de su rostro a través de un video de Instagram. @justinbieber

“Hola a todos, Justin aquí, quería actualizarlos sobre lo que ha estado sucediendo. Obviamente, como probablemente puedas ver con mi cara. Tengo este síndrome llamado síndrome de Ramsay Hunt y es por este virus que ataca los nervios de mi oído y mis nervios faciales y ha causado que mi cara tenga parálisis”, contó mientras advertía que cada vez le resultaba más difícil comer.

