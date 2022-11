Nueva teoría: por qué Demi Lovato le debe su carrera a su examiga Selena Gómez

escuchar

Frescas, carismáticas y talentosas. Selena Gómez y Demi Lovato comenzaron su carrera a muy corta edad en el programa Barney y sus amigos. Era solo cuestión de tiempo para que se convirtieran en estrellas, y transitaron ese camino juntas y frente a las cámaras. Sin embargo, este miércoles salió a la luz una inesperada revelación: una de ellas le debe en gran parte su carrera a la otra.

En las redes, resurgió una entrevista realizada al actor David DeLuise, quien interpretó a padre de Selena en la exitosa serie Wizards of Waverly Place. Allí, DeLuise reveló que el personaje de Mitchie Torres, la protagonista de Camp Rock, le fue ofrecido a ella, antes que a Lovato.

En aquel momento, las dos actrices y cantantes eran inseparables. Y fue esa amistad el motivo por el que Gómez decidió no aceptar el ofrecimiento. “Realmente nunca conté esta historia, pero le ofrecieron Camp Rock a Selena”, comenzó expresando el actor. Y agregó: “Y sabía que si lo rechazaba, Demi obtendría el papel. Entonces, sin dudarlo, ella lo rechazó; y doy fe que fue muy feliz al hacerlo. Ellas eran amigas desde la infancia, desde que coincidieron en Barney y sus amigos“.

La película original de Disney Channel de 2008, que seguía a un grupo de adolescentes que se dirigían a un campamento de verano para trabajar en su música, fue fundamental en la carrera de Lovato y de los Jonas Brothers, y debido a su enorme éxito tuvo una secuela dos años después llamada Camp Rock 2: The Final Jam.

Se acabó la amistad

Al año de haberse estrenado Camp Rock, Lovato consiguió su propio programa, Sonny With A Chance, mientras que Gómez seguía interpretando a Alex Russo en Wizards of Waverly Place. En ese tiempo, las chicas de Disney compartían salidas, se mostraban juntas y hablaban muy bien una sobre la otra. Pero los años pasaron y Lovato, Gómez, Miley Cyrus y Taylor Swift no solo dejaron de ser adolescentes, sino que pasaron de jóvenes promesas a artistas consagradas. Y en el camino quedó la amistad que las unía.

El profundo vínculo entre Lovato y Gómez terminó abruptamente en 2014. La versión más sonada sobre la ruptura dice que, harta de la relación tóxica que su amiga tenía con Justin Bieber, Demi decidió dar un paso al costado. Lo cierto es que, en las redes, la polémica comenzó cuando Selena comentó en una publicación en Instagram de Lovato y ésta la ignoró; algo que por supuesto no pasó inadvertido ni para los seguidores de ambas ni para la prensa.

Y fue en una entrevista en la que Lovato finalmente explicó aquel episodio: “Cuando creces junto a alguien, siempre le guardas algo de amor. Pero la verdad es que ya no somos amigas, así que cuando vi su mensaje me sentí incómoda… Siempre la querré y le deseo lo mejor”, expresó la intérprete de Skyscraper.

En una entrevista interior, publicada por el portal Mamamia, la cantante recordó aquellos viejos tiempos y explicó por qué solo se rodeaba de varones a la hora de trabajar. “Durante mi adolescencia me sentía más segura confiando en los hombres. Sabía que no me juzgarían, que no tratarían de competir conmigo ni sentirían celos si tenía éxito”, expresó.

En su ambiente de trabajo se repetía el mismo esquema. “Solo tenía chicos en mi banda, y me fui de gira con chicos, y mi tour manager era un chico… En ese momento, yo solía decir que no me llevaba bien con chicas”, recordó.

Pero en algún momento esa afirmación comenzó a hacerle ruido, e intentó entender por qué tenía tanta desconfianza con sus pares. “Revalué por qué no me llevaba bien con las chicas, y creo que es porque no tenía a ninguna en mi vida en la que pudiera confiar. Con el tiempo, llegué a un punto en el que me rodeo de mujeres fuertes. Y eso realmente ha hecho una diferencia en mi vida”, expresó, refiriéndose sin nombrarlas a sus “examigas” entre las que se encuentra Gómez.

LA NACION