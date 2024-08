Oriana Sabatini estrenó un nuevo episodio de su podcast: se animó a hablar de sexo y dio su mirada sobre las relaciones

Escuchar

Este año, Oriana Sabatini decidió embarcarse en un nuevo proyecto, lejos de la música. En julio lanzó su podcast A donde vamos cuando soñamos, donde conversa con sus invitados de todo tipo de temáticas, desde la tanatopraxia hasta Harry Potter, entre varios otros tópicos. Incluso hasta entrevistó a Paulo Dybala, su ahora marido. Los episodios se estrenan los jueves a través de Spotify y YouTube.

El episodio de esta semana llevó el título “Sexo” y la influencer entrevistó a la licenciada Cecilia Ce. Fue una charla profunda donde debatieron sobre diversas temáticas como el orgasmo, la pornografía, el consentimiento, el placer sexual y los métodos anticonceptivos.

Oriana Sabatini entrevistó a la Licenciada Cecilia Ce para el episodio "Sexo" de su podcast A donde vamos cuando soñamos (Foto: Captura de video)

La cantante conversó durante más de una hora con la psicóloga y autora de Sexo ATR y Carnaval toda la vida sobre distintos temas. Una de las primeras cosas que abordaron fue la masturbación. “¿Cómo se arranca el encuentro con uno?”, preguntó Sabatini. “Yo a todo esto lo conocí de muy chiquitita. El otro día veía Bridgerton (Netflix), y las chicas se casaban y no sabían ni cómo se concebía un bebé, ni qué era tener sexo, ni cómo funcionaba. No quiero decir que eso nos pasó a nosotras (por sus amigas) pero como que nadie nos explicó mucho”, reflexionó.

Ante esto, Cecilia Ce le recaló que en su opinión “no es una obligación masturbarse”: “Hay gente que no le encuentra el sentido, que no se siente cómoda, que no le gusta y para mí es ‘habilitémoselos’”. En este sentido, Oriana reconoció que fue muy “prejuiciosa” con sus amigas que no lo hacían: “En la sociedad de hoy en día me sentí como canchera de ‘yo empecé de re chiquita’, ‘¿no te tocás?’, ‘¿cómo no te tocas?’”.

La sexóloga le explicó que todo depende cómo una persona se inicia en esto: “Cuando es de esa forma manual, espontánea, de exploración en la infancia, adolescencia, que uno entra sin cabeza, es un camino. Las personas que no entran con el cuerpo, sino como un ‘lo voy a hacer’ tienen otro camino, otros desafíos”.

Otro de los temas que abordaron fue el consumo de pornografía. La influencer reveló: “Empecé a conocer la sexualidad desde muy chiquita”. Y agregó que también, a una temprana edad, se encontró con la pornografía. “Yo sé que me afectó a mí personalmente porque te pone expectativas y de lo que se tiene y no que hacer, pero hablando en serio, ¿cuánto nos arruinó la mente?”, cuestionó. ¿La respuesta que recibió? “Un montón”.

La psicóloga indicó que en la actualidad la adicción a la pornografía es un tema del cual se habla mucho y que incluso suele tener muchas consultas al respecto: “Tiene un montón de impactos, en el cerebro, en la respuesta sexual, en la distorsión que genera”.

En este nuevo episodio, Oriana debatió sobre la sexualidad, la masturbación, el sexo, el deseo sexual y los métodos anticonceptivos (Foto: Captura de video)

Durante la charla, Sabatini indagó en diferentes temas: “¿Qué pasa cuando a vos te gustan cosas que al otro no? Porque que difícil eso. O sea, lo amás o la amás y al otro no le gusta lo mismo que a vos a la hora del sexo”. “Yo creo que hay personas que están dispuestas a resignar ciertas cosas y hay personas que no y te van a decir ‘mi sexualidad está entre las tres cosas más importantes de la vida, no voy a resignar eso’. Ahí elegís”, le dijo Cecilia. Aunque le reconoció que “hay acuerdos”, le admitió que ese es un diálogo “re difícil”.

La influencer dejó entrever otras inquietudes como por ejemplo los métodos anticonceptivos. “Siento que también hay mucha desinformación a la hora de todo lo que las mujeres tomamos, que nos quita el deseo sexual. Yo me enteré re tarde la verdad de los anticonceptivos. No es que estás protegida porque es una pastilla, sino porque no tenés ganas de tener relaciones. Necesito que le expliquemos a las mujeres que por ahí no lo saben porque yo me enteré por TikTok, ¿entendés?”.

“Es re delicado porque la ciencia no hay manera que lo demuestre. Te podés leer mil quinientos artículos y te va a decir: ‘Bueno, algunas le puede planchar un poco el deseo’. Pero también es un método de cuidado, porque necesito no quedar embarazada por mi disfrute. Ese cuidado también en algún punto quizás me da más ganas porque estoy protegida. Hay mujeres que no tienen sexo del medio al embarazo”, reparó la sexóloga. Por su parte, Oriana le comentó que en el colegio le enseñaron a “tenerle miedo al embarazo” y no a las enfermedades de transmisión sexual.

Este fue un tema en el que la cantante indagó mucho y habló de sus propias experiencias. Explicó que es “una persona que tiende a la depresión” y como en un momento se sentía “medio rara” y probó dejar las pastillas anticonceptivas: “Fue como si me hubiesen levantado un velo negro de la cara. Yo no sé qué tanto de eso es mental, personal, pero realmente sentí una diferencia muy grande”

En esta misma línea continuó: “Ahora porque quizás no me molestaría que pase lo que tenga que pasar, pero el día de mañana, si yo no quiero y no voy a volver a tomar los anticonceptivos, ‘¿cuáles son mis opciones?’”, cuestionó. Cabe recordar que en el episodio en el que entrevistó a Dybala, hablaron de su futuro como padres.

Hacia el final de la charla, en tanto, la modelo quiso saber cómo “mantener la sexualidad viva” cuando las relaciones son largas: “Yo justo tengo a mis papás, que debés en cuando se los pregunto, pero tampoco quiero saber tanto de ellos específicamente”. “Hay una idea de que el sexo va a venir, que tiene que funcionar como al principio, espontáneo y que si hablo del tema o hago algo al respecto es porque tengo un problema... y nos dejan sin herramientas. Y no hay nada en la vida que uno haga, que no requiera trabajo, esfuerzo, tiempo y dedicación. Una pareja sostenida en el tiempo necesita conexión y necesita priorizarlo”, le explicó Cecilia Ce.

