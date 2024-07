El comentario de Paulo Dybala a Oriana Sabatini que la descolocó mientras se probaba el traje de novio

Escuchar

Faltan solo dos días para que Paulo Dybala y Oriana Sabtini se conviertan en marido y mujer. Los novios ultiman detalles para la gran boda, que se realizará este sábado 20 de julio en Dok Haras, un predio ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Si bien todos los preparativos se guardaron bajo siete llaves y durante estos meses se hizo todo lo posible para que no se filtre información, los propios protagonistas compartieron algunos adelantos del evento, el cual, sin dudas, será uno de los más importantes del año.

Hace un tiempo trascendió que la cantante llevaría un vestido de la firma italiana Dolce & Gabbana. Incluso la semana pasada Oriana viajó con Catherine Fulop a Milán para darle los toques finales a la prenda y llevarla a Buenos Aires. No obstante, hasta el momento, el outfit del novio era todo un misterio. Pero, en las últimas horas, el propio futbolista compartió un video en TikTok donde mostró imágenes de la prueba de su traje. Si bien todo era serio y profesional, en un momento no pudo resistirse y le hizo un divertido comentario a su prometida respecto a un tema crucial de su vestimenta: el color.

A fines de octubre, el jugador de la Roma se puso de rodillas en la Fontana di Trevi y con un lujoso anillo le pidió casamiento a su novia. El romántico momento fue grabado por Leandro Paredes, quien fue uno de los testigos junto a su esposa, Camila Galante. También presenciaron la escena el capitán de la selección española de fútbol, Álvaro Morata, y su mujer, la influencer italiana Alice Campello, quienes son íntimos amigos de la pareja. Tras la propuesta, los novios empezaron a organizar la boda.

Mientras Sabatini fue la que más habló de la fiesta de casamiento, en las últimas horas el cordobés sorprendió a sus seguidores de TikTok con imágenes de cómo fue una de sus pruebas de traje. Aparentemente, el video fue de una de las etapas iniciales, puesto que mientras una mujer le tomaba las medidas, un hombre hacía comentarios sobre la confección de la prenda. Oriana estaba atenta a todo hasta que, en un momento, el sastre hizo un comentario sobre el color de la vestimenta.

Paulo Dybala bromeó con usar un traje amarillo para su casamiento (Foto: Captura de video / TikTok @paulodybala)

“¿El color?”, le preguntó el sastre y Paulo, muy serio y seguro, le respondió en italiano: “Amarillo”. Si bien no se pudo ver la cara de Oriana, se advirtió cómo le pegó cariñosamente en el brazo, dando cuenta de que no le simpatizó mucho su comentario. Rápidamente, Dybala y todas las personas de la habitación se echaron a reír, con lo cual quedó en claro que solo fue un chiste para su novia.

“Se imaginan ya mi traje amarillo”, comentó el futbolista en el video, con el emoji de una cara divertida y un corazón, a modo de dejar en claro que estaba bromeando. Sin embargo, sus seguidores no tardaron en reaccionar. “A Oriana se le bajó la presión por dos segundos”, comentó una usuaria de TikTok. Pero si bien quedó en claro que el traje no iba a ser de ese color, de todas maneras algunos lo aprobaron. “A la joya le queda todo”; “Igual te quedaría re lindo”, escribieron los usuarios en la publicación.

La lista de invitados al casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala

Hace un tiempo, Ángel de Brito reveló en LAM (América) que la boda sería para 300 personas. En cuanto a los deportistas argentinos de la lista, el martes Yanina Latorre dijo en el programa que Paulo no habría invitado a todos sus compañeros de la selección argentina. Según indicó, quienes irían serían Ángel Di María, Enzo Fernández, Cristian ‘Cuti’ Romero, Giovani Lo Celso, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul.

Según contó hace un tiempo Ángel de Brito, la boda tendrá 300 invitados (Foto: Instagram @orianasabatini)

Asimismo, hace unos días Catherine Fulop le contó a LA NACION que asistirán varios familiares de Venezuela, sin embargo, su madre no podrá estar, puesto que hace un par de semanas sufrió una caída.

Por otro lado, la presencia de Gabriela Sabatini aún no está del todo confirmada. Si bien hace unos meses cantante dio a entender que su tía asistiría, en las últimas horas, Catherine Fulop puso en duda la asistencia de su cuñada. “Si viene, bienvenida, tiene su lugar; si no viene, no sé. Porque la verdad es que yo me imagino que vendrá, es su sobrina”, dijo la actriz en diálogo con LAM. Habrá que esperar al sábado para saber si la extenista finalmente asiste o no.

