La revelación de Oriana Sabatini y Paulo Dybala horas antes de su boda: “Tenemos un pacto”

Escuchar

Oriana Sabatini y Paulo Dybala viven un momento muy especial como pareja, puesto que están a punto de dar un paso muy importante en su relación. Este sábado 20 de julio dejarán de ser novios y pasarán a ostentar el título de “recién casados”. Los enamorados celebrarán su unión en una exclusiva boda para 300 personas en Dok Haras, un predio ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

Pero, en la previa del casamiento, la pareja compartió con sus seguidores un íntimo mano a mano. El futbolista se animó a que su novia lo entreviste para su pódcast, A donde vamos cuando soñamos (Spotify y YouTube). Además de recordar su infancia en Laguna Larga, Córdoba; la muerte de su padre, sus inicios en el fútbol y sus primeros pasos como profesional, el campeón del mundo reflexionó sobre su futuro una vez que la pelota deje de rodar y habló no solo de sus deseos de ser padre, sino también del importante pacto que tienen juntos.

Tras seis años juntos, la cantante y el futbolista se casan este sábado en Buenos Aires instagram @paulodybala

El jueves se estrenó, Éxito, el tercer episodio del pódcast, A donde vamos cuando soñamos, conducido por Oriana Sabatini. “¿Qué pasa por la mente y por el corazón de un deportista de elite? Amor, alegrías, privilegios, soledad, frustraciones, salud mental, miedos, sueños y mucho más, a través de los ojos de la joya, Paulo Dybala”, reza la descripción del capítulo.

Tras hablar de su infancia, de sus inicios en el deporte y los momentos más difíciles de su carrera, el cordobés reflexionó sobre lo que puede llegar a ser su vida después del fútbol. “¿Te da un poco de miedo, ansiedad, curiosidad que él después afecte tus vínculos más cercanos? Es decir, si tenés mucho tiempo y nos vemos las caras todos los días... ¿Qué va a pasar entonces?”, le preguntó Oriana. Paulo no lo dudó y se sinceró sobre una promesa que hicieron juntos: “Nosotros tenemos un pacto”.

Al escucharlo, Oriana no estaba segura de su respuesta. “¡Qué rápido te olvidás!”, bromeó el futbolista y acto seguido reveló: “Cuando yo termino, así como vos me acompañaste a mí, yo te acompaño a vos”.

“Yo no sé si mi trabajo va a requerir tanto viaje”, expresó Sabatini. Sin embargo, para Dybala la promesa se cumplirá más allá de lo que pase. “Bueno, pero no podemos especular sobre algo que no sabemos. Esa es la prioridad”, aseguró. Más allá de eso, dejó en claro que su intención es programar lo que quiere hacer antes de que llegue el momento de colgar los botines: “La idea es que funcione antes de que mi carrera termine”.

Ori Sabatini entrevistó a Paulo en su pódcast A donde vamos cuando soñamos (Foto: Instagram @adondevamoscuando)

“Me genera mucha curiosidad que va a pasar, pero tampoco me puedo poner a pensar ahora. Yo dentro de mí siento que tengo cinco, seis años más, es mucho tiempo, pueden pasar muchas cosas. No lo pienso todavía, estoy disfrutando mucho del fútbol”, sostuvo el campeón del mundo.

Tras poco más de una hora de charla, llegó la última pregunta. “La tengo que cambiar con vos, porque a todo el mundo se la hago, pero es de una manera. La hago y es súper filosófica, pero con vos esto se va a volver realidad. Te voy a preguntar, ¿quién va a ser Paulo sin el fútbol?”. Lo que siguió fueron unos instantes de silencio, hasta que el entrevistado dijo: “Tengo un poco que flashear también”.

“Si esto es A donde vamos cuando soñamos, es justamente ese lugar donde se puede”, le explicó Sabatini. “Tengo mucha curiosidad de saber como voy a ser como padre”, se sinceró Paulo.

Paulo Dybala reconoció que desea experimentar la paternidad (Foto: Captura de video / YouTube)

“Lo vas a ver, prontito”, indicó Oriana, aunque rápidamente aclaró: “No estoy embarazada igual, pero pronto, en algún momento”. Aferrado a la mano de su prometida, Dybala habló a corazón abierto sobre sus anhelos de experimentar la paternidad, aunque también dejó entrever sus temores: “Siento que nunca tuve esa figura después de lo de mi viejo y todos los recuerdos que tengo de él son hasta los 15, entonces siento que hasta los 15 voy a ir bien, pero después no sé”. Ante esto, la cantante le dijo que le va a ir “increíble” como padre: “Te lo digo yo, de verdad. Estate confiado. Nadie sabe cómo ser padre”.

“Tengo curiosidad porque me gustaría mucho serlo, siempre quise ser padre y siento que es un buen momento”, enfatizó el cordobés y Oriana dio cuenta de que estaba de acuerdo. “Bueno, a cumplir sueños”, sentenció y le agradeció por su participación en el pódcast con un “te amo” como cierre del mano a mano.

LA NACION