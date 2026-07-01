Oriana Sabatini le hizo una propuesta a sus fans y Paulo Dybala reaccionó con un desesperado pedido

Dicen que en la vida hay que tener un hijo, publicar un libro y plantar un árbol... Y para Oriana Sabatini, todo esto ocurrió recientemente. En marzo, la actriz se convirtió en madre de Gia y tan solo dos meses después presentó Podría quedarme acá, su primera novela. En las últimas horas, fue por la tercera y una pregunta tras dar a conocer la noticia revolucionó a todos.

Gia, la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala nació el 2 de marzo en Roma (Foto: Instagram @orianasabatini)

Oriana Sabatini con Podría quedarme acá, su primera novela (Foto: Instagram @orianasabatini)

“Tuve una hija. Escribí un libro. Planté un árbol. ¿Qué sigue cuando desbloqueas todos los niveles?“, escribió la actriz en la descripción del video que publicó en su perfil de Instagram, cuenta en la que acumula 6.9 millones de seguidores, junto a un video en el que se ve a Paulo Dybala taparle los ojos y llevarla hasta el parque de su casa, donde la sorprendió con el arbusto listo para plantar.

Paulo Dybala y Oriana Sabatini junto a Gia y el árbol que plantaron (Foto: Captura Instagram/@orianasabatini)

Además de los miles de likes, la ex Aliados (Telefe) recibió mensajes de gran parte de su comunidad. “Tu propia funeraria, hermana”; “Tener un marido que juegue en Boca?”; “Vengo llorando con ustedes hace 55 reels”; “Hacer otro libroooo porque el primero ya lo terminé” y “Ellos verdaderamente tienen un romance de película”, fueron algunos de ellos; mientras que Catherine Fulop, madre de la joven, escribió: “Muy bien hijita! ¡¡¡ Listo, este es un gran año!!! ¡Hija, libro, árbol plantado! Te amooooo. Eres mi orgullo”.

Catherine Fulop reaccionó al posteo de su hija (Foto: Captura Instagram/@orianasabatini)

Sin embargo, el comentario que más llamó la atención de todos fue el del futbolista, quien sin dudarlo y junto a emojis, lanzó: “¿¿El hijo varón??“. Aquellas palabras recibieron un aluvión de reacciones que despertaron la emoción y ansiedad de los admiradores de la joven pareja que contrajo matrimonio el 20 de julio de 2024.

Oriana Sabatini y la pregunta que despertó emoción entre sus admiradores (Foto: Captura Instagram/@orianasabatini)

El momento de la publicación no es casualidad. Luego de no haber sido convocado para el Mundial 2026, el futbolista decidió transformar ese trago amargo en un tiempo valioso para los suyos. Dedicado por completo a su esposa, a su pequeña de tres meses y al disfrute de las vacaciones, el cordobés se muestra súper compenetrado en la rutina del hogar y firme al lado de su pareja, apoyándola en cada paso importante que da.