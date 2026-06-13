Oriana Sabatini opinó sobre las supuestas internas entre las mujeres de la selección argentina y fue tajante

Mientras los jugadores de la selección argentina se entrenan en Kansas City y se preparan para debutar el 16 de junio frente a Argelia por el Grupo J, sus familias ultiman detalles para instalarse en los Estados Unidos. Tal y como lo hicieron en el Mundial de 2022, durante las próximas semanas las esposas y novias de los jugadores organizarán reuniones y actividades, tanto entre ellas como con sus hijos. Sin embargo, recientemente surgieron versiones de que en el grupo podrían existir tensiones, especialmente con Ailén Cova, pareja de Alexis Mac Allister. Quien se pronunció al respecto fue Oriana Sabatini, una persona que lo conoce muy bien internamente.

Sabatini fue una de las integrantes originales de La Scalot, el grupo de mujeres de la selección argentina que se creó durante el Mundial de Qatar. Aunque mantiene un buen trato con todas, su amiga más cercana siempre fue Camila Galante, esposa de Leandro Paredes. No obstante, como su esposo Paulo Dybala no fue considerado por Lionel Scaloni para la lista, esta vez verán el Mundial desde Buenos Aires.

Durante el Mundial de Qatar 2022, se formó "La Scalot" un grupo compuesto por las novias y esposas de los campeones del mundo Instagram @linda.raff

A pesar de esto, la influencer solo tuvo buenos comentarios sobre el grupo de mujeres y aseguró que se llevan “bárbaro”. Incluso dijo que, aunque sigue en el chat que armaron años atrás, no le sorprendería ni tampoco le molestaría que hayan creado otro en el cual no la hayan incluido. “Estaría perfecto, obvio, porque no son siempre los mismos jugadores que convocan y no son siempre las mismas mujeres y familias las que viajan”, expresó en diálogo con Puro Show (eltrece).

“No me ofendería en lo absoluto, está perfecto porque también está bueno armar un grupo de personas que te puedan acompañar en un momento que es re lindo, pero también estás de acá para allá, mucho tiempo con nenes chiquitos, solos, que necesitan quizás amigos que no tienen en países a los que no fueron nunca en la vida”, reflexionó y aseguró: “Es re lindo que las mujeres y las familias se puedan acompañar así”.

"Está bueno armar un grupo de personas que te puedan acompañar ", dijo Sabatini sobre las mujeres de la selección Instagram @ mjuliasilva93

En este sentido, dijo que nunca hubo exclusiones dentro del grupo. “No es tan interesante como la gente cree o, bueno, al menos para mí. Yo igual no me junto nunca con nadie, con suerte con mis amigas”, se sinceró. Asimsimo, admitió que las mujeres de la selección la invitaron en varias oportunidades a reuniones, pero, aunque les agradeció por tenerla en cuenta, ella siempre prefiere quedarse en su cuarto “completamente sola haciendo nada”.

Durante las últimas semanas surgieron versiones de que existirían algunos conflictos entre Ailén Cova y algunas integrantes del grupo por lo sucedido con Alexis Mac Allister y Camila Mayan, con quien varias de ellas tienen aún una relación muy cercana. Cabe recordar que, tras el Mundial de Qatar, el futbolista se separó de la influencer y blanqueó la relación con su mejor amiga de él desde la infancia y actualmente madre de su hija Alaia.

Hace un tiempo surgieron versiones de que habría tensiones entre las mujeres de la selección con Ailén Cova por lo sucedido con Alexis Mac Allister y Camila Mayan (Foto: Instagram @alemacallister / @camimayan)

Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, dijo en Puro Show que, según allegadas a las mujeres, a ellas “no les gusta cuando una mujer se mete en medio de una relación que está instalada. No cae bien entre el grupo de las mujeres que suceda eso”. No obstante, Cova le aseguró a la comunicadora que nunca se sintió excluida y que se junta con varias de ellas. “Lo que sí pasa es que yo no hago mi vida privada pública”, sostuvo.