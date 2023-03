Oscar 2023: dónde se puede ver Todo en todas partes al mismo tiempo, y de qué se trata

escuchar

La gran película ganadora de la 95° edición de los Premios de la Academia fue Todo en todas partes al mismo tiempo que, no solo era la más nominada de la noche, sino que también fue la que más estatuillas se llevó: 7 en total; y entre ellas, el galardón por Mejor Película del Año.

A su vez, la actriz Michelle Yeoh, la protagonista del film, ganó el Oscar por Mejor Actriz e hizo historia al convertirse en la primera asiática en obtener la estatuilla. “Sin mi mamá no hubiese ganado este premio, todas las madres son superheroínas, y hacen que todo sea posible”, manifestó Yeoh. Y añadió: “Esto demuestra que los sueños se cumplen y que no hay una edad para que suceda esto. Le quiero agradecer a mi familia, a la Academia, hicieron historia esta noche”.

Yeoh no fue la única integrante de esta película en recibir un reconocimiento por su actuación. Ke Huy Quan fue elegido como Mejor Actor de Reparto, y emocionó a la audiencia presente con sus palabras de agradecimiento: “Dicen que historias como estas ocurren en las películas, y no puedo creer que me esté pasando a mí, es el sueño americano. Gracias a la Academia por este premio, a mi mamá por los sacrificios que hizo y a mi hermano que siempre me llama para que me cuide, te amo. Gracias a los Daniels, a Michelle Yeoh, a Jamie Lee Curtis, y a mi esposa, Echo, quien siempre me dijo que confíe en mí. Le quiero decir a los actores que mantengan sus sueños vivos. Gracias por tenerme de vuelta”, dijo entre lágrimas el actor que estuvo alejado de la industria por no obtener papeles por mucho tiempo.

A su vez, tras cuarenta años de carrera, y a sus 64 años, Jamie Lee Curtis se llevó el Oscar como Mejor Actriz de Reparto por su participación en Todo en todas partes al mismo tiempo. La hija de Tony Curtis y Janet Leigh venció a una competencia feroz con grandes contrincantes, como Angela Bassett y Kerry Condon. “Yo no gané sola el Oscar, lo gané gracias al equipo detrás de esta película. Le quiero agradecer a mi marido, el maravilloso Christopher Guest, y también a toda la gente que apoya las películas del género en las que he actuado (en alusión a Halloween), todos ganamos un Oscar esta noche”, expresó y le agradeció a sus padres, muy emocionada.

Dónde se puede ver Todo en todas partes y al mismo tiempo

Actualmente, esta película ya no se puede ver en las salas de cine porque se estrenó a mediados del 2022, pero sí se puede ver de forma digital, ya que se encuentra disponible en la plataforma Amazon Prime Video.

El trailer de Todo en todas partes al mismo tiempo, la película que más premios ganó en los Oscars

De qué se trata Todo en todas partes y al mismo tiempo

Se considera que la película de Daniel Kwan y Daniel Scheinert puede ser difícil de clasificar en un género cinematográfico específico, ya que cuenta con elementos de la comedia, el drama, la acción y la ciencia ficción. Esto se debe a que trata la exploración de mundos paralelos y la posibilidad de que existe un multiverso: algo revolucionario en la industria del cine hoy en día. Según la sinopsis oficial, la película se trata de “una heroína inesperada que debe usar sus nuevos poderes para luchar contra los desconcertantes peligros del multiverso y así lograr salvar su mundo”.

La lista completa con todos los ganadores de los Oscar 2023

Mejor película: Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor dirección: Daniel Scheinert y Daniel Kwan

Mejor actor: Brendan Fraser

Mejor actriz: Michelle Yeoh

Mejor edición: Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor película internacional: Sin Novedad en el Frente

Mejor Actriz de Reparto: Jamie Lee Curtis

Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan

Mejor película animada: Pinocho de Guillermo del Toro

Mejor documental: Navalny

Mejor guion original: Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor guion adaptado: Ellas hablan

Mejor fotografía: Sin novedad en el frente

Mejores efectos visuales: Avatar: el camino del agua

Mejor sonido: Top Gun: Maverick

Música original: Sin novedad en el frente

Mejor canción original: “Naatu Naatu” de RRR

Mejor diseño de producción: Sin novedad en el frente

Mejor maquillaje y peinados: La ballena

Mejor vestuario: Pantera Negra: Wakanda por siempre

Mejor corto live action: An Irish Goodbye

Mejor corto documental: The Elephant Whisperers

Mejor corto animado: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

