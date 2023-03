Premios Oscar 2023: Jimmy Kimmel subió al escenario a un personaje sin invitación y se ganó una ovación total

escuchar

Durante el desarrollo de la ceremonia de los Premios Oscar 2023 ocurrió un insólito hecho que descolocó a todos los actores de Hollywood. Una escena hilarante protagonizada por el presentador Jimmy Kimmel sorprendió a las figuras del cine: llegó con... un burro. A modo de introducir a la terna de Mejor Película Extranjera, el animal subió al escenario.

Antes de referirse a la siguiente nominación en la que Argentina, 1985 también competía por un Oscar, el presentador metió al escenario del Dolby Theatre un asno, en referencia a la película Almas en pena de Inisherin. Luego de la reproducción del tráiler de la producción irlandesa, el presentador dijo: “Esta es Jenny. La estrella de Los espíritus de la isla (de su traducción al inglés). No solo es una actriz, es una burra de compañía. Eso dijimos en el avión al traerla de Irlanda”.

“Así que, si se enojan, si ganan o pierden, o lo que sea, ahí está tu amigo Colin (Farrell) y podrán recurrir a ella”, bromeó el presentador y señaló a los actores principales del film europeo que compitió por la terna. El animal cargó en su lomo un listón ancho en el que rezaba: “Soporte emocional”. Esta última alusión se refiere al papel crucial que cumplió Jenny en el desarrollo del film, en donde ofició como una de las únicas amistades del protagonista, quien por el distanciamiento de su mejor amigo solo le quedó ella.

Jimmy Kimmel caminó con el animal por el escenario, ante la atenta mirada de todo Hollywood (AP Photo/Chris Pizzello) Chris Pizzello - Invision

Tras referirse a la burra, que llamó la atención de todas las estrellas de Hollywood y que causó una ola de carcajadas en medio del teatro, el presentador esperó unos minutos a que todos se calmasen y prosiguió con la ceremonia.

Quienes no tardaron en realizar algún tipo de mención acerca de la particular visitante al escenario del Dolby Theatre fueron los usuarios de Twitter, quienes reaccionaron al momento hilarante. “O sea, Jenny, la burrita de Almas en pena de Inisherin sí está invitada pero el burrito EO, no. ¿No tenían suficiente dinero para alfalfa? “; “¿De verdad han traído a la burra de Almas en pena de Inisherin desde Irlanda solo para estar 5 segundos en el escenario? Mirá que es adorable, pero lo veo bastante innecesario” y “Jenny, lo mejor de Almas en pena de Inisherin, pero no están preparados para hablar de eso”, fueron algunos de los mensajes depositados en la caja de comentarios.

Argentina, 1985 no lo logró: Sin novedad en el frente se llevó el Oscar 2023 a Mejor Película Extranjera

Argentina, 1985 no lo logró: Sin novedad en el frente se llevó el Oscar 2023 a Mejor Película Extranjera. La flamante película ganadora del premio Oscar se basa en la novela homónima del alemán Erich María Remarque. Relata la vida de los soldados en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Cuenta la historia de Paul Baumer (Felix Kammerer) de 17 años, quien decide unirse con entusiasmo a las primeras líneas de combate y para eso falsifica su documento por ser menor de edad. La cinta se puede ver en Netflix.

