Oscar 2023: abrazos, besos, selfies y todo lo que no se vio de los premios

La alfombra que antecede a la ceremonia de los premios Oscar fue, una vez más, el escenario perfecto para que muchas de las estrellas de Hollywood, además de mostrar sus increíbles looks, compartan su lado más tierno y divertido. Así, por ejemplo, Santiago Mitre y su novia, la actriz Dolores Fonzi, se dieron un beso digno de una película al llegar al evento; Jamie Lee Curtis se mostró muy cariñosa con su compañero de elenco James Hong; Ariana DeBose se animó a sacarse una selfie con el público detrás; Emily Blunt y Dwayne Johnson desplegaron toda su complicidad y Jennifer Connelly llegó al evento con un acompañante muy especial: Stellan, su hijo de 19 años.

Felices y expectantes

Ricardo Darín y su mujer, Florencia Bas, posan muy sonrientes para los fotógrafos mientras, detrás, se los ve a Santiago Mitre y Dolores Fonzi FREDERIC J. BROWN - AFP

La llegada de Santiago Mitre y Ricardo Darín a la alfombra roja de los premios Oscar, donde esperaban cosechar la tercera estatuilla para una película argentina [no lo lograron finalmente], fue a pura sonrisa. Mientras que el actor y productor posó detrás de unos anteojos negros de la mano de su sonriente mujer, Florencia Bas, el director de Argentina, 1985 se rio, posó descontracturado y hasta se animó a darle un beso de película para las cámaras a su novia, la actriz Dolores Fonzi.

Otra celebridad que se dejó ver totalmente descontracturada y con un arriesgado look fue Florence Pugh. La actriz británica no paró de regalarle momentos divertidos a los fotógrafos al tiempo que lució un llamativo look de Valentino que hizo dar vuelta a más de uno. Con un outfit más clásico y una actitud más tierna, Ana de Armas regaló besos al público mientras los fotógrafos capturaban su look.

Santiago Mitre y Dolores Fonzi no dejaron pasar la oportunidad para mostrarse muy enamorados Jordan Strauss - Invision

Florence Pugh se mostró muy animada y no paró de sonreír y saludar durante su paso por la alfombra EMMA MCINTYRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El cálido saludo entre Stephanie Hsu y Florence Pugh John Locher - Invision

Parejas, amigos y cómplices

Brendan Fraser llegó muy sonriente a la ceremonia del brazo de su novia, Jeanne Moore. La pareja no dejó de mostrarse asombrada por lo importante del momento. Por su parte, Emily Blunt y Dwayne Johnson, amigos íntimos desde que trabajaron juntos en Jungle Cruise (2021), no se pudieron contener y festejaron el encuentro entre risas y gestos cómplices. Otra actriz que se ganó un amigo en el set fue Jamie Lee Curtis, quien con un beso en la mejilla compartió con el mundo su cariño por James Hong.

Brendan Fraser llegó a la ceremonia del brazo de su novia Jeanne Moore John Locher - Invision

Ana de Armas no paró de desparramar su encanto ante el público y los flashes durante su llegada al teatro Dolby MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jamie Lee Curtis se mostró muy cariñosa con su compañero de elenco James Hong John Locher - Invision

Billy Nighy le puso onda -y humor- a la foto con su competidor al Oscar a mejor actor, el joven Austin Butler MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

De padres e hijos

Muchas fueron las celebridades que optaron por asistir a la entrega de premios con alguno de sus hijos. Así, Jennifer Connelly posó orgullosa junto a Stellan y sorprendió por el parecido físico de ambos; Andie MacDowell compartió el momento con una de sus herederas, la Rainey Qualley, y Colin Farrell llevó a la gala junto a su pequeño hijo Henry Tadeusz. Por último, Salma Hayek eligió como acompañante a su única hija, Valentina Paloma Pinault, quien se llevó todas las miradas por su belleza y encantador look.

Ariana DeBose se animó a sacarse una selfie con el público y sus fans de fondo John Locher - Invision

A pura risa, Emily Blunt y Dwayne Johnson se mostraron muy cómplices ante las cámaras MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Eva Longoria posó con el director de Elvis, Baz Luhrmann John Locher - Invision

Antonio Banderas llegó con una energía muy arriba a la ceremonia. Al actor español lo acompañó su novia Nicole Kimpel EMMA MCINTYRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Keleigh Sperry y Miles Teller se mostraron muy acaramelados en la previa de la entrega de premios NEILSON BARNARD - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Salma Hayek fue a la ceremonia con su hija, Valentina Paloma Pinault, mientras que Pedro Pascal decidió llevar a su hermana, Javiera Balmaceda Pascal MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Salma Hayek y Pedro Pascal desplegaron su glamour latino en los premios más destacados de Hollywood ARTURO HOLMES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jennifer Connelly optó por ir a la gala con su hijo Stellan y sorprendió a todos con su gran parecido MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Marco Perego de la mano de Zoe Saldaña, quien no paró de saludar al público en su gran ingreso a la alfombra roja John Locher - Invision

Besos por doquier

Lady Gaga fue una de las artistas que más llamó la atención de los presentes a lo largo de la alfombra y después también. La diva no dejó de saludar y regalar besos cuando se encontró con el público mientras que, ya dentro del teatro, abrazó y saludó de forma muy amable a quienes se cruzaron en su camino, entre ellos Idris Elba y Brendan Gleeson.

Lady Gaga, a los besos Jordan Strauss - Invision

Lady Gaga saluda muy amable a Idris Elba Chris Pizzello - Invision

¿Secretos en reunión? La nominada Michelle Williams escucha con atención a su pareja, el director de teatro Thomas Kail Ashley Landis - Invision

De tal palo... Colin Farrell decidió ir a la gala junto a su hijo Henry Tadeusz MIKE COPPOLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

