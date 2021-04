Oscar González Oro se despidió de la radio: “Me han hecho muy feliz”

El jueves 25 pasado, sorpresivamente, Oscar “El Negro” González Oro anunció su retiro de los medios, en su programa de Rivadavia, después de 35 años de carrera. Finalmente llego y ese día fue en la tarde de este 2 de abril.

La despedida comenzó con un pase a las 18.50 con Nelson Castro, quien conduce programa anterior, y el mismo fue trasmitido por el Instagram live de la emisora ya que González Oro está radicado en Uruguay dese agosto de 2020. Durante el pase, el periodista aprovechó para contar una vez más las razones por las que deja la profesión. En el final del pase, Castro le regalo un fragmento miniatura romántica de Alexander Scharwenka, tocada por el mismo en el piano que esta dentro del estudio de la emisora al igual que el domingo pasado en Almorzando con Mirtha Legrand, conducido por Juana Viale.

Pasadas las 19, el programa comenzó con un clip de audio con los mejores momentos del González Oro, sobre todo de Radio 10 y de Rivadavia y le dio la bienvenida Débora Plager quien ocupar su horario desde el lunes.

A lo largo de las dos horas del programa, que comparte con Soledad González, recibió mensajes y llamados, de sus hijos Pablo y Agustín (que viven en el exterior y que pronto se reencontrarán), Baby Etchecopar, Andrea Frigerio, Fernando Carnota, Coco Silly, Eduardo Feinmann, Beto Casella, Moria Casan, Julieta Camaño, Luis Majul, Jonatan Viale, Maria Castaña entre otros, más allá de los saludos habituales de los oyentes.

Una de las sorpresas, que le dio la producción a cargo de Sol Trezeguet y Gonzalo Benítez Cruz fue el llamado de José Luis “El Puma” Rodríguez y una carta de un oyente llamado Facundo que lo hizo emocionar, y el llamado de Jairo.

A las 21, cuando llego la hora del final, y los agradecimientos, el mendocino de 69 años cerro con un: “Me han hecho muy feliz”, y le dio paso al programa siguiente a cargo de Rolando Hanglin.

Ese día que anunciaba su retiro, que será su retiro final será con un especial el sábado 24 de abril, día en que Rivadavia cumple 93 años, decía: “Me llegó la jubilación, estoy anunciando el retiro del Negrito Oro de los medios. Agradezco a Radio Rivadavia”, dijo. El periodista es parte de la AM 630 desde febrero de 2020; el año pasado, estuvo en la primera tarde de 14 a 17 de la radio y, este año, en el regreso de 19 a 21.

“Hasta acá llegué, tengo un cansancio moral por ver a mi país así, físico porque estoy viviendo mis 70 años, la mitad la pasé en un estudio y me perdí los últimos 20 años de mis hijos”, agregó. Y sumó: “Estoy orgulloso de haber criado a diferentes generaciones. Tengo dos hijos hermosos, maravillosos, sanos. Yo me lo perdí y no lo quiero perder más”.

“La radio no termina conmigo. Me costó mucho esfuerzo y al final lo decidí ayer a la 1 de la madrugada, hasta acá llegué. No lo tomen como que renuncio a este espacio maravilloso. Me llegó la jubilación”, agregó.

Su reemplazo

Ante la salida de González Oro el próximo lunes 5 de 19 a 21, quien ocupará su lugar será Plager junto a Soledad González, Gabriel Levinas, Osvaldo ‘Bebo’ Granados y a Adriana Balaguer.

“Estoy feliz de regresar a la radio en frecuencia diaria. Rivadavia es una radio que tiene un significado especial para mí. Allí comencé mi carrera como periodista, la conexión que se genera con el oyente de radio es única “, aseguró la periodista a LA NACION, tras confirmar que Modo Plager tendrá una frecuencia diaria de 19 a 21, lo que se llama el segmento del regreso.

